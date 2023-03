Universidad de Lovaina certificó que Olesker obtuvo máster en economía “con honores”

Política

Tras cuestionamientos y al no haber podido encontrar el título original, el exsenador pidió la constancia sobre sus estudios realizados en Bélgica.

Tras no poder encontrar el título original, el exsenador del Frente Amplio y grado 5 de la Facultad de Ciencias Económicas Daniel Olesker pidió y recibió proveniente de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) la constancia de que cursó estudios en esa institución entre 1984 y 1985.

El exministro de Salud Pública y de Desarrollo Social había sido cuestionado a principios de año, por no haber culminado sus estudios como economista en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República.

En el documento enviado por la Universidad Católica de Lovaina (UCL) a Olesker, se certifica que el político rindió exámenes para obtener una maestría en economía y se graduó con “grandes honores” o con “gran distinción” (magna cum laude).

En enero, Olesker había reconocido que no se había recibido en la Facultad de Ciencias Económicas, porque al salir de prisión la dictadura no le permitió culminar sus estudios.

“El Ciedur (Centro Interdisciplinario de Estudios para el Desarrollo), donde trabajé al salir de la cárcel, le propuso a la Universidad Católica de Lovaina (UCL) que pudiera realizar allí la maestría. Ofreció, como garantía de mis condiciones para realizar la maestría sin haber culminado la licenciatura, una investigación que realicé para Clacso. La UCL aceptó mi postulación considerando que reunía los requisitos para cursar una maestría. Realicé una maestría de 2 años en un año y medio, y obtuve 18/20. Gran Distinción como nota final, graduándome en 1985”, había explicado Olesker.

El político aclaró que el título de la universidad belga es “como un magíster en Economía” y que jamás había hecho alusión a una licenciatura que no tenía.

“Jamás hice alusión a una licenciatura que no tengo, entre otras cosas, pues mi título es superior. No sé quién habrá puesto que obtuve título en Uruguay. Desde que volví de Lovaina nunca revalidé el título. Por ende, nunca ejercí de manera liberal la profesión y, por ende, no integro la Caja Profesional”, escribió Olesker en su cuenta de Twitter.

El Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas (FCEA) de la Udelar emitió un comunicado este viernes en referencia al caso del docente emérito de esa casa de estudios.

En dicha declaración, se afirmó que “Olesker posee una formación académica de posgrado superior a la formación de licenciado”, expresándose en los mismos términos que lo había hecho el exsenador meses atrás.

