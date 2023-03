Facultad de Ciencias Económicas: “Olesker posee formación superior a la de licenciado”

Política

El Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas (FCEA) de la Universidad de la República (Udelar), emitió un comunicado este viernes en referencia al caso del exsenador frenteamplista y docente emérito de esa casa de estudios Daniel Olesker, tras los cuestionamientos a sus estudios universitarios y su posterior aclaración de que “nunca” se recibió de economista en esa institución.

“A efectos de evacuar algunas consultas sin referirme a su intención, aclaro que: nunca me recibí en Facultad de Ciencias Económicas como consta en varios curriculum vitae, porque la dictadura me apresó, y, al salir, no me permitió culminar los estudios. El Ciedur [Centro Interdisciplinario de Estudios para el Desarrollo], donde trabajé al salir de la cárcel, le propuso a la Universidad Católica de Lovaina [UCL] que pudiera realizar allí la maestría”, había compartido el político socialista el pasado 12 de enero, explicando que realizó una maestría en Ciencias Económicas en la universidad belga.

Con relación al debate público sobre “la calidad de economista del profesor Olesker”, el Consejo de Dirección del Departamento de Economía, expresó: “El título de ‘Economista’ como tal no se expide en esta Facultad, a excepción de los egresados por el plan de estudios 1980. Sin embargo, con ese término se hace referencia comúnmente a cualquier persona con formación académica o especialización en el área económica, ya sea por poseer un título de grado o de posgrado”.

“El profesor Olesker no es egresado de esta casa de estudios, ya que siendo estudiante sus estudios se vieron interrumpidos por la persecución política en tiempos de la dictadura militar, durante la cual fue preso. La intervención de la Universidad por parte de las fuerzas represivas implicó la destitución masiva de docentes, la censura de determinados tópicos y la persecución generalizada”, aclararon.

Especificaron que, en el caso de Olesker, “a la salida de la cárcel no se le permitió culminar sus estudios universitarios”, pero que, “sin embargo, a partir de la formación obtenida hasta ese momento y su experiencia en investigación, fue aceptado para realizar una maestría en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, la cual culminó con gran éxito, obteniendo el título de Magister en Economía en 1985”.

“Es decir, Olesker posee una formación académica de posgrado superior a la formación de licenciado”, remarcó el departamento.

“Para acceder a un cargo docente en la Universidad de la República no es un requisito ser egresado de esta universidad. A los cargos docentes se accede por concurso abierto de oposición y méritos. El profesor Olesker ha desarrollado una larga y fértil carrera académica en el Departamento de Economía de esta casa de estudios, en la que ha accedido a ser profesor titular y desarrollado actividades de enseñanza tanto a nivel de grado como de posgrado”, afirmó el centro de estudio.

“Finalmente, en virtud de este y otros casos, el Departamento de Economía insta al Consejo de Facultad a abordar la situación de quienes, siendo estudiantes, fueron perseguidos políticos en tiempos de la dictadura militar, lo que les impidió culminar sus estudios en Uruguay, pero que, sin embargo, culminaron estudios asimilables en el exterior, a los efectos de reconocer formalmente sus méritos académicos y reparar, en la medida de lo posible, la injusticia cometida”.

Ante el público caso del docente emérito @olesker, el Consejo de Dirección del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración @fcea aprobó la siguiente declaración: pic.twitter.com/Aka9MZiVD7 — Departamento de Economía FCEA (@deFCEA) March 3, 2023