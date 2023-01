Tras cuestionamientos, Olesker explicó por qué no tiene título de economista de la Udelar

Política

El exsenador por el Partido Socialista Daniel Olesker, que presentó su renuncia a la banca en diciembre, escribió este jueves un hilo en Twitter para responder a cuestionamientos que se dieron esta última semana sobre su título universitario como economista.

“A efectos de evacuar algunas consultas sin referirme a su intención, aclaro que: Nunca me recibí en Facultad de Ciencias Económicas como consta en varios currículum vitae, porque la dictadura me apresó, y, al salir, no me permitió culminar los estudios. El Ciedur (Centro Interdisciplinario de Estudios para el Desarrollo), donde trabajé al salir de la cárcel, le propuso a la Universidad Católica de Lovaina (UCL) que pudiera realizar allí la maestría”.

Olesker añadió: “Ofreció, como garantía de mis condiciones para realizar la maestría sin haber culminado la licenciatura, una investigación que realicé para Clacso. La UCL aceptó mi postulación considerando que reunía los requisitos para cursar una maestría. Realicé una maestría de 2 años en un año y medio, y obtuve 18/20. Gran Distinción como nota final, graduándome en 1985”.

En este orden, Olesker aclaró que dicho título es “como un magíster en Economía y que jamás hizo alusión a una licenciatura” que no tiene, en referencia al título como economista por la Universidad de la República (Udelar).

“Es como magíster en Economia (maître en Sciences Économiques en francés) que aludo a mi formación. Obvio, un magíster en Economía es economista. Jamás hice alusión a una licenciatura que no tengo, entre otras cosas, pues mi título es superior. Nunca había visto mi Wikipedia, que yo no hice, claramente. No sé quién habrá puesto que obtuve título en Uruguay. Desde que volví de Lovaina nunca revalidé el título. Por ende, nunca ejercí de manera liberal la profesión y, por ende, no integro la Caja Profesional. Siempre mi trabajo fue dependiente o algunos pocos años [como] unipersonal de servicios. Trabajé como docente, asesor económico o cargos políticos de ministro, director general o senador. Desde 1973, y salvo los 4 años preso y los dos años de Lovaina, aporté al BPS en caja civil y en Industria y Comercio. De hecho, me acabo de jubilar por ambas cajas. Voté hasta hace poco en las elecciones universitarias como estudiante y luego como docente durante muchísimos años. Por ello, trabajé siempre en actividades vinculadas a mi formación, pero sin que tuviera requerimiento de título habilitante en Uruguay”, argumentó el político.

Según consta en la página web de la Udelar, Olesker estudió la carrera de economista en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, pero cuando había finalizados los cursos correspondientes a cuarto año, fue detenido por “su militancia política e integración activa en la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU)”.

“El gobierno de facto de turno lo mantiene como preso político más de tres años. Al salir en libertad, en 1980, se le impide su reingreso a la Universidad de la República, motivo por el cual se radica en Bélgica, donde realiza su maestría en Ciencias Económicas en la Universidad Católica de Lovaina, recibiendo el título de Magíster con ‘Grand Distincion’”, se indica en la web de la Udelar.

Olesker comenzó su actividad académica en marzo de 1986 y fue profesor titular grado 5 de la cátedra Economía Laboral, además de profesor agregado grado 4 de la asignatura Economía del Uruguay.

