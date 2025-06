Único superviviente de accidente aéreo sale del hospital para sepultar a su hermano

Internacionales

El británico Vishwas Kumar Ramesh, el único superviviente del accidente del vuelo AI-171 siniestrado el pasado jueves en la ciudad india de Ahmedabad, recibió este miércoles el alta hospitalaria y acudió al funeral de su hermano, que falleció en el suceso.



Ramesh, originario de la ex colonia portuguesa de Diu (en la costa occidental india) pero ciudadano del Reino Unido, abandonó este miércoles el hospital y acudió al funeral de su hermano en esta ciudad, donde portó el féretro hindú con el cuerpo de su familiar, según imágenes difundidas por la agencia ANI.



El superviviente, de 38 años, aparece en varios vídeos con varias vendas en su cara y con su brazo izquierdo en cabestrillo.

Viswashkumar Ramesh, the sole survivor in the Air India crash that killed nearly 271 people, mourned his brother Ajay, as he carried his coffin through the funeral procession https://t.co/5UTF7DNEKa pic.twitter.com/BheGiRVnuJ — Reuters (@Reuters) June 18, 2025



Ramesh, visiblemente afectado durante el funeral, fue el único pasajero que sobrevivió del avión Boeing 787 que se accidentó mientras cubría la ruta entre la ciudad de Ahmedabad, en el estado indio de Gujarat, y el aeropuerto de Londres-Gatwick.

Ahmedabad Plane Crash: Ramesh Vishwas broke down in tears while carrying his brother's coffin. Ajay Ramesh lost his life in the tragic plane crash, while Ramesh miraculously survived.#AhmedabadPlaneCrash #TragicLoss #EmotionalFarewell #PlaneCrashIndia #AjayRamesh #RameshVishwas pic.twitter.com/YA5ERziLrs — PUSHPENDRA SINGH CHOUHAN (@chouhanps123456) June 18, 2025



Un día después del accidente, el 13 de junio, Ramesh, cuyo asiento salió disparado del fuselaje del avión antes del impacto, y que, posteriormente, abandonó la 'zona cero' del accidente por sí mismo, relató los momentos posteriores al accidente.



"Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí", aseguró al diario Hindustan Times.



El resto de las personas que viajaban en el avión, 241, fallecieron en la colisión del aparato con una residencia hospitalaria pocos metros después de su despegue, al no poder levantar el vuelo.



También fallecieron decenas de personas en tierra. En un balance provisional, la Policía de Ahmedabad estableció en 270 el número de muertos, aunque, por el momento, las autoridades han identificado 206 de los cuerpos mediante su ADN.



Dada la magnitud del impacto y el subsiguiente incendio, que calcinaron la mayoría de los cuerpos, el análisis de ADN es el único método para una identificación certera, y que permitirá dar un balance oficial de muertos.



Tras el siniestro, las autoridades indias pidieron a Air India revisar su flota Dreamliner, compuesta por 33 aeronaves. La Autoridad de Aviación Civil de la India (DGCA) informó ayer de que los primeros 24 aviones pesquisados no presentaban problemas técnicos.



Según la DGCA, Air India canceló en los últimos seis días, desde el momento del accidente, al menos 66 vuelos de Boeing 787.

