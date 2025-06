Keep Walking: nuevo video muestra a sobreviviente de avión indio salir a pie del lugar

El pasado jueves, India se estremecía con una trágica noticia y, luego, se sorprendía por un hecho casi milagroso. Primero, la caída de un avión con 242 personas a bordo enlutaba a la nación. Después, el hecho de que un pasajero sobreviviera casi ileso a la catástrofe llenaba de asombro a todos.

Se trataba de Vishwas Kumar Ramesh, de 40 años. “No tengo ni idea de cómo salí de ese avión”, le dijo a su hermano Nayan, según la agencia británica Press Association.

Ambos residen en Leicester, en el Reino Unido, a donde se dirigía el avión accidentado, que tenía destino en Londres.

Horas después del accidente circularon en redes videos en los que se veía a Ramesh caminando, con manchas en su camiseta, presuntamente luego de salir del lugar de la tragedia.

This man walking in white shirt Mr. Vishwash Kumar Ramesh, Seat 11 A has survived the today's Air India plane crash in Ahmedabad, Gujarat. It's a miracle. He is the only one survivor confirmed by Ahmedabad Police. Thanks God. pic.twitter.com/gGLgt479m5

Sin embargo, solo en las últimas horas se conoció una toma diferente cuya perspectiva muestra exactamente el momento en el que el joven, milagrosamente ileso y hasta calmo, sale del lugar en el que se había estrellado la aeronave.

Si bien marcha a paso vacilante, Ramesh se mantiene en vivo, sujeta su teléfono y continúa caminando incluso cuando los socorristas llegan en su apoyo.

New video has emerged from the site of the devastating Air India Flight AI171 crash, showing Vishwas Kumar Ramesh — the sole survivor of the tragedy — walking away from the smouldering wreckage with smoke billowing behind him.



The footage, now widely circulated online, captures… pic.twitter.com/sPbCVPoeNB