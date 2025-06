Tragedia: vuelo India-Inglaterra con más de 240 personas se estrella en plena ciudad

Más de 240 personas iban a bordo del Boeing 787 de la compañía Air India que se estrelló este jueves por la tarde en el exterior del perímetro del aeropuerto de Ahmedabad, en el oeste de la India, según confirmó la autoridad de aviación civil de la India.



En un comunicado, la Dirección General de Aviación Civil (DGCA) identificó la aeronave como un Boeing 787 con matrícula VT-ANB, que operaba el vuelo AI-171 con destino a Londres-Gatwick. A bordo viajaban 2 pilotos, 10 tripulantes de cabina y 230 pasajeros.



El avión estaba al mando del capitán Sumeet Sabharwal, un experimentado piloto instructor con 8.200 horas de vuelo, acompañado por el primer oficial Clive Kundar, con 1.100 horas de experiencia, según detalló el organismo regulador.



De acuerdo con el informe de los controladores aéreos (ATC), el avión despegó de la pista 23 a las 13:39 hora local. Tras la llamada de “MAYDAY”, la aeronave no volvió a responder a las comunicaciones y se precipitó a tierra, donde se observó una densa columna de humo negro.



El jefe de Gobierno de Gujarat, Bhupendra Patel, expresó su “profunda angustia” por el accidente y aseguró haber ordenado la creación de un “corredor verde” para el traslado urgente de los heridos a los hospitales.

BREAKING: There were 53 Britons on board the Air India flight when it crashed, according to the airline.



More than 240 passengers are believed to have been on the craft in total, with the majority Indian nationals.



