Una grande: la salteña Olivia Monserrat nació macrosómica, pero se encuentra bien

Curiosidades

En las últimas horas, el Hospital de Salto fue escenario de la llegada al mundo de una bebé especial. Se trata de Olivia Monserrat, quien vino al mundo con un peso de 4.100 gramos.

Dicha cifra coloca a la niña dentro de la condición de macrosomía natal, que define a los bebés nacidos por encima de los cuatro kilos.

Los casos de bebés macrosómicos no son habituales, pero tampoco constituyen una rareza. Se estima que entre el 9 y el 12 por ciento de los partos en el mundo corresponden a “grandotes y grandotas”.

Los niños con macrosomía pueden presentar algunas complicaciones durante el parto o presentar problemas luego. Por ello, son evaluados minuciosamente y se les realiza un seguimiento especial. Afortunadamente, en el caso de Olivia todo transcurrió con normalidad.

En declaraciones al medio local Laguardia Digital, la familia expresó que la recién nacida estuvo internada en la sala 5 del ala de Maternidad del hospital local, pero que ya fue dada de alta y ahora está en su hogar.

En redes sociales, cientos de internautas saludaron a la bebé, y numerosas madres recordaron sus propios partos de criaturas macrosómicas, en algunos casos con un peso superior a los cinco kilos.

Si bien el peso de Olivia al nacer fue superior al promedio, no se acerca a ciertos casos de tamaño descomunal registrados en la región, como este y este otro.

De acuerdo con el Libro Guinness de los récords, el recién nacido más pesado del mundo marcó al nacer 10,2 kilos. Su madre fue la italiana Carmelina Fedele, que dio a luz en Aversa en setiembre de 1955, según detalla el periódico matritense El País.