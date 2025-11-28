Policiales

Un joven de 28 años fue asesinado en Rivera tras haber sido herido de arma de fuego

Montevideo Portal

Un joven de 28 años murió en la tarde de este viernes 28 de noviembre en Rivera luego de ser herido de bala.

El hecho ocurrió sobre las 18:40, cuando la Jefatura de Policía de Rivera fue alertada de que un hombre había sido herido de arma de fuego en el cruce de San Martín y Vía Férrea, en el barrio Lavalleja de la capital departamental. Los oficiales fueron al lugar y, al llegar, fueron notificados de que la víctima ya había sido trasladada por un móvil policial al hospital local.

Los policías vieron un charco de sangre y “una varilla de hierro” que también tenía sangre.

Si bien inicialmente se les había informado que el joven estaba en condición “grave” y “en reanimación”, finalmente se confirmó su muerte.

La víctima tenía antecedentes por rapiña. Las autoridades policiales investigan el caso.

El pasado miércoles la Jefatura de Policía del departamento había confirmado otro homicidio, en ese caso hacia una mujer oriunda de Melo, mientras que el martes se halló un cuerpo descompuesto en una casa en Rivera.

Montevideo Portal