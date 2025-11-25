Policiales

Se conocieron detalles macabros de cómo asesinaron al hombre hallado en un casa en Rivera

Montevideo Portal

En las últimas horas, la Policía de Rivera encontró el cuerpo de un joven de 22 años enterrado en el living de su propia casa. Producto del hecho, los investigadores detuvieron a dos personas, quienes aportaron detalles sobre lo ocurrido.

El hallazgo se dio en Aparicio Saravia 864 el pasado 24 de noviembre. Cerca de la escena, la Policía ubicó a uno de los sospechosos, un hombre de 34 años, quien adelantó en qué parte de la vivienda estaba la víctima.

Además, fue detenida otra persona, de 27 años, que posee antecedentes penales en Brasil por hurto de vehículo y tenencia de drogas. Al fallecido, conocido como Curuja, los efectivos lo detectaron por el fuerte olor a descomposición apenas ingresaron a la vivienda, según informó en primera instancia el periodista Pedro Olivera.

Los delincuentes habían levantado el piso de hormigón y enterrado el cuerpo debajo de un sofá y un ropero. Testigos indicaron a la Policía que la víctima fue golpeada con un arma improvisada: una varilla de hierro en forma de “L” que luego fue quemada a un costado de la casa, según dijeron fuentes de la Policía a Montevideo Portal.

En la agresión participó un tercer hombre, quien también golpeó a la víctima. Asimismo, vecinos de uno de los detenidos prestaron una pala, una maceta y un cortahierro para cavar el pozo donde fue enterrado el joven.

Brutalidad

Las actuaciones policiales permitieron establecer que el homicidio ocurrió con total brutalidad el pasado 20 de noviembre. En determinado momento, uno de los agresores golpeó al joven de 22 años con un palo en reiteradas oportunidades hasta provocarle la muerte.

Posteriormente, pidió ayuda a los otros dos involucrados para enterrarlo. Vecinos del principal sospechoso comentaron que lo vieron con una pala y una maceta, cavando el pozo.

El padre de la víctima declaró a la Policía que su hijo era consumidor de drogas y que solía desaparecer por varios días.

