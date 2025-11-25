Hedor insoportable: encuentran cuerpo descompuesto soterrado en el living de una casa

En las últimas horas, la Policía de Rivera llevó a cabo un allanamiento en una finca del barrio Progreso de la capital departamental. La orden de intervención se solicitó luego de que los investigadores obtuvieran información acerca del presunto sepultamiento de una persona en el inmueble.
Según informara el comunicador local Pedro Olivera, en el lugar los agentes encontraron a un sujeto, quien fue detenido e indicó el punto de la casa donde él mismo había enterrado un cadáver: el living.
En ese sitio, el hedor era insoportable, por lo que se solicitó apoyo al personal de Bomberos, cuyos efectivos entraron con equipos de respiración autónomos para evitar respirar las pútridas emanaciones.
Tras remover el suelo de la habitación, encontraron y retiraron el cuerpo.
El médico forense realizó in situ las pericias preliminares, y luego el cadáver fue trasladado a la morgue. El caso está en manos de la fiscal Alejandra Domínguez, quien dispuso las acciones de rigor.
