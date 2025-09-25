Disparos, vainas y antecedentes penales: qué se sabe de la balacera afuera del ex-Comcar

Policiales

La Jefatura de Montevideo investiga la balacera que tuvo lugar el pasado miércoles cuando varios reclusos fueron liberados del centro penitenciario Santiago Vázquez —ex-Comcar—, en el que dos hombres resultaron heridos.

Según fuentes policiales, los disparos fueron dirigidos al Moroto, un joven de 27 años que tiene antecedentes por rapiña, disparo de armas de fuego, receptación, violencia privada y hurto. Sin embargo, las balas también alcanzaron a un amigo de él que había ido a buscarlo, un hombre con antecedentes penales por violencia privada y porte de armas de fuego.

Los reclusos salían de la cárcel cuando un vehículo se cruzó en su camino y efectuó varios disparos de arma de fuego hacia el Moroto. Ambas víctimas fueron trasladadas a un centro de salud.

El Moroto, que estaba recién liberado, fue diagnosticado con heridas de arma de fuego en el tórax y la espalda. El hombre permanece estable y fue trasladado al Hospital Maciel. El amigo del exrecluso resultó herido de arma de fuego en el brazo izquierdo, pero fue dado de alta.

La escena del crimen dejó cuatro autos en la vía pública con varios impactos de disparos de arma de fuego, así como también una pistola Glock con cargador y más de 15 vainas 9mm.

La Policía logró identificar el arribo del autor del crimen, cuyo auto fue encontrado parcialmente quemado en camino Méndez y Edgar Allan Poe, a la cárcel, a través de las cámaras del Centro de Comando Unificado. Científica trabaja en el lugar.

De acuerdo con la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, es la primera vez que se da un hecho de este tipo: “Estamos sorprendidos, es un evento que no es habitual. Es el primero que sucede en la historia, tenemos que sentarnos a analizar a conciencia esta situación”, agregó Juanche en rueda de prensa.