Un día difícil: meteorólogo pide precaución a quienes manejen hacia el este y a acampantes

Esta mañana, en su participación cotidiana en Informativo Sarandí, el meteorólogo Guillermo Ramis reafirmó el pronóstico que adelantara el martes y el miércoles. En concreto, señaló que el único día “complicado” de esta semana sería el sábado. Y, a diferencia de algunos de sus colegas nacionales y extranjeros, no hizo ninguna referencia a la eventual ocurrencia de un ciclón extratropical.

Hoy, Ramis hizo una recomendación específica para aquellas personas que durante el sábado viajen desde Montevideo hacia el este del país o a Brasil, ya que la zona sur del país vecino también se verá afectada por el fenómeno.

El experto señaló que, dependiendo de la ruta que se elija, existe riesgo de toparse con “alguna célula de tormenta”.

“Hay que tener mucho cuidado en el manejo. La precipitación reduce la visibilidad, la calzada está resbaladiza y alguno siempre se cambia de senda”, señaló el profesional, quien agregó que “el tramo desde Montevideo hasta los primeros kilómetros en Brasil, es mejor hacerlo suave y sin 'locas pasiones'”.

Además, Ramis hizo recomendaciones a aquellas personas que estén de campamento.

“Cuidado en Santa Teresa y en los campings con las tormentas”, dijo y recomendó estar pendientes del entorno y no situarse cerca de árboles, ya que estos “pueden caer” o desprender ramas con el viento. Además, señaló que las copas de los árboles pueden atraer rayos.

También advirtió que el viento y la lluvia acarrearían una notoria baja de temperatura, por lo que pidió tener abrigos a mano y cuidar especialmente a los niños, y no "exponerlos inútilmente a bajas sensaciones térmicas".

Dichos consejos se suman a los que brindara anteriormente a los navegantes, especialmente a quienes utilicen embarcaciones de pequeño porte. “Pueden volcar y perderse”, dijo.

En contrapartida a estos trastornos, las tormentas del sábado ofrecerían un respiro al agro, castigado por el déficit hídrico.

Sobre ello, detalló que el norte “está muy bien regado” y que las lluvias del sábado serán una gran ayuda “en el sur y el sureste”. A modo de ejemplo, adelantó que en Montevideo podría registrarse el sábado un acumulado de 50 milímetros.

Para las siguientes lluvias habrá que esperar al siguiente fin de semana, con precipitaciones los días 16, 17 y 18 de enero, recordó Ramis.