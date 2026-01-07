Locales

Con lugar y hora: meteorólogo desestimó ciclón, pero advirtió sobre peligro en la costa

Este miércoles, y como cada mañana, el meteorólogo Guillermo Ramis ofreció en Informativo Sarandí su pronóstico para las próximas horas, así como su proyección para los días subsiguientes.

En su intervención, el profesional ratificó lo que anunciara el martes y —a diferencia de algunos de sus colegas— no hizo referencia alguna a la posibilidad de que se produjera un ciclón en las últimas horas.

Tal como informáramos, el meteorólogo Mario Bidegain expresó en su cuenta en la red X que dicho ciclón podría afectar al país entre el jueves de esta semana y el lunes de la siguiente. Luego, en diálogo con Montevideo Portal, detalló que las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 100 mililitros.

También entrevistado por Montevideo Portal, el meteorólogo José Serra hizo un pronóstico más acotado en el tiempo, y señaló que el ciclón de marras se limitaría al sábado y parte del domingo, con vientos que podrían alcanzar hasta 90 kilómetros por hora.

Por su parte, Ramis señaló que para hoy se esperan algunas precipitaciones poco significativas, provocadas por el pasaje de un frente frío. “Son pequeños chaparrones que no acumulan más de 5 mililitros”, detalló.

Además, no hizo referencia alguna a ciclones e insistió en que las primeras lluvias significativas del año se producirían el sábado, día en el que llovería en todo el país.

En cuanto al viento, fue muy concreto en términos de tiempo, lugar e intensidad. “El sábado en la tarde, alrededor de las 17:00 horas, en la costa de Rocha, habría vientos de 50 kmh con rachas de 70”, expresó.

Por esa razón, y con experiencia como capitán de navío, Ramis encareció a los navegantes a tomar precauciones. “Mucho cuidado con las embarcaciones menores, porque pueden volcar y perderse”, advirtió.

De acuerdo con lo previsto por Ramis, el domingo mejorará el tiempo y no habrá lluvias. De hecho, el agua regresaría recién el viernes de la próxima semana y con “refuerzos”.

"El 16, 17 y 18 de enero, habrá lluvias, especialmente el 18. Habrá mucha lluvia el domingo, al menos eso es lo que se ve hoy”, cerró.