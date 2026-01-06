Locales

“No hay playa”: meteorólogo da buenas noticias para el agro, pero malas para los turistas

La última semana de 2025 estuvo signada por las altas temperaturas, y puede que haya sido lo máximo que el actual verano pudo dar de sí en materia térmica.

Así lo avizora el meteorólogo Guillermo Ramis, quien, esta mañana, bosquejó una proyección para el resto de enero.

En su espacio matutino en Informativo Sarandí, el experto señaló que este martes las máximas en Montevideo podrían ser “de 30 o 31 grados”. Sin embargo, en los próximos siete días oscilarían entre 23 y 26, sin acercarse siquiera a la “barrera” de los 30.

Similar situación se produciría en el resto del mes, con temperaturas “entre los 27 y 28 grados, tal vez algún día con 29”, dijo.

Lluvias de verano

En cuanto a las precipitaciones, Ramis adelantó que se producirían lluvias significativas los días 10, 16 y 17, y también el 20 y el 22. Estos eventos cubrirán la mayor parte del país y serán especialmente notorios en el sur.

Si bien el agua será un verdadero alivio para el sector agropecuario, les jugará una mala pasada a las personas que están de vacaciones, especialmente a quienes eligen la costa como lugar de veraneo.

“Por supuesto que este fin de semana no hay playa. Con 23, 24 grados, lluvia y viento, no creo que se animen”, aventuró el profesional.

Sin embargo, consideró que, en los días no lluviosos, las temperaturas serán lo suficientemente altas como para disfrutar de la playa.