Un avance: arrestan a adolescente por presunta implicación en homicidio de exjuez Delfino

Policiales

En las últimas horas se produjo un avance en la cusa que investiga el asesinato del del exjuez penal Luis Delfino, cuyos restos calcinados se hallaron el 11 de agosto, en el interior de un auto incendiado en Flor de Maroñas.

Según informara el noticiero Telemundo, en las últimas horas la Policía detuvo en la zona de la Cruz de Carrasco a un menor de 17 años, quien era buscado desde semanas atrás por su presunta responsabilidad en el crimen.

Días después del asesinato fueron detenidas dos personas. Una de ellas fue liberada sin cargos, y la otra imputada por un delito de hurto.

A fines de la década de los 90, Delfio era juez de Ciudad de la Costa, en Ciudad de la Costa. A principios del año 2000 fue removido de su cargo en el Poder Judicial por orden de la Suprema Corte de Justicia tras registrarse irregularidades en su gestión.

Ese mismo año, la Suprema Corte pidió a los juzgados que brindaran información sobre los peritajes particulares en los que intervinieron peritos del Poder Judicial. La destitución de Delfino se dio luego de que una ministra de un Tribunal de Apelaciones en lo Civil fuera cesada de su cargo por atrasar expedientes para que demoraran las sentencias.

En su perfil de LinkedIn, Delfino consignaba que estudió en la Universidad de la República desde 1980 a 1990 y se especializó en derecho penal y comercial. Durante su trayectoria profesional, el abogado fue socio durante 15 años del estudio jurídico Delfino Cazet. Además, fue propietario y administrador en Itati Sociedad Ganadera desde 1983 a 1993.

Su experiencia como juez letrado, según indica la red social mencionada anteriormente, comenzó en marzo de 1993 y culminó en agosto del 2000.