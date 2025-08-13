Policiales

Quién era el abogado y exjuez destituido por irregularidades que fue calcinado en su auto

Los restos humanos calcinados que aparecieron el pasado lunes en un auto incendiado en Flor de Maroñas pertenecen a Luis Delfino, exjuez penal y abogado desaparecido desde hace varios días, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Fiscalía General de la Nación.

Tal como informáramos, en una primera instancia la Policía registró el hallazgo de un cráneo, que presentaba un impacto de bala en la cabeza, y un fémur. El caso se investiga como un homicidio.

Asimismo, la investigación arrojó que el auto en el que apareció el cuerpo, un Volkswagen Gol, pertenece a Delfino.

En febrero del 2000, La Red 21 informó que el exjuez, que se desempeñaba en Ciudad de la Costa, había sido removido de su cargo en el Poder Judicial por orden de la Suprema Corte de Justicia tras registrarse irregularidades en su gestión.

Ese mismo año, la Suprema Corte pidió a los juzgados que brindaran información sobre los peritajes particulares en los que intervinieron peritos del Poder Judicial. La destitución de Delfino se dio luego de que una ministra de un Tribunal de Apelaciones en lo Civil fuera cesada de su cargo por atrasar expedientes para que demoraran las sentencias.

En su perfil de LinkedIn, Delfino indicó que estudió en la Universidad de la República desde 1980 a 1990 y se especializó en derecho penal y comercial. Durante su trayectoria profesional, el abogado fue socio durante 15 años del estudio jurídico Delfino Cazet. Además, fue propietario y administrador en Itati Sociedad Ganadera desde 1983 a 1993.

Su experiencia como juez letrado comenzó en marzo de 1993 y culminó en agosto del 2000, según indicó la víctima de homicidio.