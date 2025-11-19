Udelar hará “máximo esfuerzo” para mantener carreras ante magro presupuesto, dijo Cancela

Política

El rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, compareció este miércoles ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores por la partida destinada a la casa de estudios.

En rueda de prensa, el ingeniero indicó que hay “restricciones presupuestales generales”, pero apuntó a que “todo dinero que se pueda invertir y pueda ayudar a llevar adelante aunque sea una parte” del plan de desarrollo que elaboró la Udelar. Esta iniciativa pretende “generalizar la educación en la educación superior en el país, asegurar y mejorar las condiciones de estudio y trabajo y atender a las becas y las necesidades de un salario digno”, entre otras cuestiones, señaló el rector.

Cancela recalcó que “todos los partidos políticos” han dicho que piensan en una reasignación de fondos y que “van a hacer el mayor esfuerzo para que la universidad esté contemplada” en esa reasignación.

Así, señaló que hay carreras que están “en pendiente” de implementarse, por ejemplo, la Licenciatura en Administración de Sistemas de Información. Asimismo, las autoridades de la Udelar van a hacer “el máximo esfuerzo para que no haya ningún recorte” de carreras ya existentes.

“Vamos a tener que ver, con los recursos incrementales, cómo podemos reforzar esas carreras que están en condiciones más precarias”, concluyó.

