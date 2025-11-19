“Allí vamos respirando”: Constanza Moreira tras anunciar reasignaciones en la educación

Política

En el marco del estudio del proyecto de ley de Presupuesto, la senadora del Frente Amplio (FA) Constanza Moreira anunció este miércoles que se presentarán reasignaciones en la educación media, la Universidad de la República (Udelar) y la Fiscalía General de la Nación.

En rueda de prensa, la legisladora frenteamplista aseguró que se encuentran realizando “algunas modificaciones normativas” en el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo a fines de agosto.

Además, mencionó que se presentarán reasignaciones presupuestales.

Con respecto a la universidad, Moreira aseguró que las reasignaciones estarán vinculadas a la “mejora en el número de funcionarios, que está estancado desde hace 10 años”, problemas edilicios y los salarios de los profesores, ya que —según explicó— el 70% de los docentes son grado 1 y 2 y ganan “salarios realmente muy por debajo de los que tienen funcionarios equivalentes en la UTEC [Universidad Tecnológica]”.

Sobre los reclamos de los gremios universitarios por falta de presupuesto, la legisladora aseguró que “tienen razón”, ya que “corren desde el periodo anterior con una falta de asignación y de recursos que hace cinco años fue muy llamativa”.

“Las reasignaciones me dan un poco más de aire; no diría que me conforman, pero allí vamos respirando”, sentenció.

