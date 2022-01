Tuana: “No hay hechos puntuales, son prácticas estructurales de violencia hacia la mujer”

Locales

“No son problemas puntuales que de repente una mujer se encuentra con una persona que está ´mal de la cabeza´, sino que son prácticas estructurales de violencia hacia las mujeres, de violencia sexual”, dijo a Montevideo Portal Andrea Tuana, directora de la Asociación civil El Paso, con respecto al caso de la mujer que fue víctima de violación en el barrio Cordón el pasado domingo.

Tuana señaló que “basta con ver todos los días noticias relacionadas a la explotación sexual de una niña, un abuso sexual intrafamiliar, un femicidio o un intento de femicidio” para entender que este “no fue un hecho puntual”. La investigación por este hecho la llevan adelante Fiscalía de Delitos Sexuales y de Adolescentes.

“Lo primero que tenemos es que hacer una reflexión profunda sobre en qué sociedad estamos viviendo, cómo seguimos reproduciendo estas pautas de relacionamiento, entendimiento de cómo se van construyendo las masculinidades violentas. Muchas veces estas masculinidades consideran que un no o un silencio igual es un consentimiento y que hay que insistir”, explicó Tuana.

“Que esto se convierta en un hecho social y de importancia, como una noticia más, como otros hechos políticos que ocurren y de repente ocupan titulares durante muchos días. Para el sistema político este tema pasa muy desapercibido, como un hecho lamentable y condenable, pero no más que eso. No hay una reflexión profunda y una intencionalidad de querer erradicar este problema”, agregó.

La directora de la ONG El Paso sostuvo que “las víctimas lo primero que deben hacer frente a una situación así es pedir ayuda. Si no se recurre a la Policía deben ir a su centro de salud”. Sin embargo, expresó que “hay víctimas que muchas veces se sienten avergonzadas porque de pronto se fueron con un extraño a tener relaciones sexuales con un extraño, algo en lo que están en su derecho, y ahí surge una violación y de pronto la víctima se hecha la culpa y no hace la denuncia inmediatamente”. “Las primeras 72 horas son muy importantes para poder prevenir una serie de consecuencias muy complejas de una violencia sexual, como un posible embarazo, infecciones de transmisión sexual o para el levantamiento de las pruebas”, acotó.

Tuana hizo énfasis en que hay “equipos médicos especializados para poder guardar las muestras que luego van a ser utilizadas en la Justicia, y, además, el centro de salud, cuando se recibe una situación así, va a orientar a la víctima a hacer la denuncia”. “La denuncia la tiene que hacer la víctima, porque se debe enfrentar al proceso judicial, que no es fácil, pero con apoyos, orientación y un equipo de asistencia psicológica y legal se puede transitar”, sostuvo.

La condena social y poner el tema en agenda

Tuana señaló que “la reacción social de condena al acto es una señal de apoyo y espaldarazo para las víctimas. Eso puede de alguna manera alivianar un poco el dolor, la angustia y los efectos que producen estas situaciones”.

“Los temas que importan, y están colocados históricamente en nuestra sociedad, no son los temas vinculados a las violencias y discriminaciones hacia las mujeres. Entonces estos temas aparecen como colaterales, donde hay indignación, alguna expresión de repudio de quienes tienen otras responsabilidades, y después no queda en nada más que eso”, aseguró.

En ese sentido, la directora de la ONG consideró que “hay otros temas que aparecen socialmente importantes en la agenda y son abordados con profundidad, continuidad y sistematicidad. Estos pueden ser la economía, al inseguridad en cuanto a la propiedad privada, entre otros. En el caso de la violencia hacia las mujeres eso no sucede, se desvaloriza el lugar de las mujeres en la sociedad”.

“Las mujeres que luchamos por la igualdad de derechos estamos permanentemente señalando e intentando poner este tema en la agenda. Creo hay un movimiento que no tiene vuelta atrás, que viene de mucho antes, y tuvo su eclosión con los hashtag #VaronesCarnaval, #VaronesRock, #VaronesTeatro o #MeLoDijeronEn. Ahí se hizo más masivo este movimiento, y hay un camino que no tiene retorno”, aseguró. Además, Tuana expresó: “las mujeres vamos a seguir manifestándonos, denunciando, presionando y empujando a que estos referentes se posicionen y hagan cosas concretas. Por ahora no estamos en ese escenario, pero vamos a seguir presionando”.

“Hay un camino en el que cada vez más personas están, eso se ve en las marchas multitudinarias, como la del 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer). Vamos a ir avanzando en estas cuestiones”, añadió.

Tuana recordó que a diferencia del caso en el que se descartó abuso sexual en Santa Teresa en 2014, que se hizo una denuncia tras un video viral en redes, en el caso de la violación de la mujer en Cordón “hubo una reacción generalizada de mujeres referentes, varones, colectivos y convocatorias”.

“Esa víctima (del caso ocurrido en 2014) quedó sola, estigmatizada y el video se viralizó por todos lados. Hay una gran diferencia en cuanto a la reacción social y eso muestra que se avecinan nuevos tiempos, eso es importante”, comentó.