Tribunal de Apelaciones confirmó imputación a Betito Suárez por poseer estupefacientes

El Tribunal de Apelaciones Penal de tercer turno confirmó la prisión preventiva de Luis Betito Suárez por posesión de estupefacientes, según informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, este jueves.

Asimismo, también se confirmó el plazo de 180 días de dicha medida cautelar, indicó el vocero.

El narcotraficante fue imputado el pasado miércoles 5 de noviembre luego de que la Policía lo arrestara en la madrugada del martes 4 en el marco de un allanamiento donde se incautaron drogas, armas y vehículos de alta gama.

El abogado defensor de Betito Suárez, Diego Cabrera, había declarado que la droga incautada por la Policía era de consumo personal y que ya no formaba parte de la banda criminal, ya que se retiró y dejó al grupo a cargo de familiares. Cabrera había adelantado que apelaría la decisión de la Justicia.

