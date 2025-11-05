Imputaron a Betito Suárez; volverá a la cárcel con prisión preventiva tras dos años

Judiciales

Luis Betito Suárez fue imputado por posesión de estupefacientes en la jornada de este miércoles luego de que la Policía lo arrestara en la madrugada del pasado martes en el marco de un allanamiento donde se incautaron drogas, armas y vehículos de alta gama.

Como medida cautelar se dispuso prisión preventiva por 180 días para el reconocido delincuente y para otro de los arrestados. Esto regirá mientras continúa la investigación.

En cambio, las otras dos personas fueron condenadas por proceso abreviado a cinco años de prisión.

El abogado defensor de Betito Suárez, Diego Cabrera, había declarado en la tarde del pasado martes que la droga incautada por la Policía era de consumo personal y que ya no formaba parte de la banda criminal, ya que se retiró y dejó al grupo a cargo de familiares.

