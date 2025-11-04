Policiales

Abogado de Betito dijo que su arresto es un “malentendido” y que su problema es la prensa

Montevideo Portal

Diego Cabrera, el abogado del reconocido delincuente Luis Betito Suárez, detenido por las autoridades en un allanamiento realizado en la madrugada de este martes, explicó que las sustancias incautadas en el procedimiento son de consumo personal.

La Policía incautó una pistola 9 milímetros, $ 6.250, 13 cartuchos, cámaras de video, balanzas de precisión, drogas y varios celulares. Además, en operativos posteriores en la misma zona se encontraron 48 celulares, US$ 3.189 y más de $ 170.000. Su defensor aseguró en una entrevista con Subrayado (Canal 10) que “eso no tiene nada que ver con él”.

“El allanamiento no estaba dirigido a él, es solo porque es él, porque hay prensa atrás de él. Fue un malentendido”, sostuvo.

El abogado afirmó que Betito no tiene nada que ver con la banda “Los Suárez”, aunque reconoció que en un pasado estaba involucrado. “Ya cumplió su condena”, dijo.

“El tema de él es la prensa, porque siempre que pasa algo relacionado a él se genera un circo alrededor de eso”.

“Es una persona que está retirado de todo y no tiene nada que ver”, explicó.

Suárez fue investigado durante varios meses por lavado de activos. La investigación sobre el Betito se desarrolló durante varios meses, mediante tareas de inteligencia y el seguimiento de publicaciones en sus redes sociales.

Los investigadores notaron que su nivel de vida había mejorado considerablemente: se movía en un BMW y un Audi y había intentado incursionar en el negocio de la representación de futbolistas.

Montevideo Portal