Tras ser cesado como jefe de Policía, Solé ratificó sus dichos: “No me arrpiento de nada”

Política

Sergio Solé, el jefe de Policía de Río Negro que fue cesado este miércoles por el ministro del Interior, Carlos Negro, después de haber apuntado contra el Partido Nacional en una radio local, se refirió a la polémica en torno a su cargo y su actividad política.

El exjerarca, que fue recibido con una movilización en la puerta de la Jefatura de Río Negro tras su reunión con la cúpula del Ministerio del Interior en Montevideo, afirmó que “no se arrepiente de nada ni en los hechos ni en los dichos”. “Obro y actúo como pienso, y hablo como pienso”, dijo a Subrayado.

Solé afirmó sentir “la satisfacción del deber cumplido”. “Me voy con la frente en alto. Vine a laburar un proyecto en seguridad, que ha dado sus resultados en estos primeros cinco meses. Por suerte, queda el equipo que uno eligió para el proyecto de este año; ojalá el jefe que venga lo siga cumpliendo”, expresó.

El exjefe de Policía dijo que su reunión con Negro y la subsecretaria Gabriela Valverde fue “súper bien”. “Tuvimos una charla de gente conocida que creemos en un modelo, en un proyecto, y se dio en los términos cordiales”, indicó.

Sobre su situación, Solé fue pragmático: “Cuando te llaman, venís; cuando te dicen que te remueven, te vas”. “Es muy simple”, ratificó el exjerarca, que sostuvo que su situación fue “no comprendida”.

El exjefe policial afirmó que “está dentro de las normas” y “de la ley”. “Soy un hombre libre de la actividad desde marzo de 2017. De acuerdo con la normativa, puedo hacer cualquier actividad política, religiosa, proselitista. El cargo de jefe de Policía es un cargo político nombrado por el presidente de la República, de confianza. Solo tenés que ser mayor de 30 años y ser uruguayo, como un senador. Podés trabajar en política, no hay ninguna duda jurídicamente”, afirmó.

El cese de Solé se dio en medio de una polémica que se generó por su asistencia a una reunión de la Mesa Política del Frente Amplio. El Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que afirma que al concurrir a la instancia partidaria, Solé no incurrió en una violación del artículo 77 de la Constitución porque la Ley Orgánica Policial establece que dichas restricciones “no rigen para policías retirados”.

“Sin embargo, realizó manifestaciones políticas que contravienen los lineamientos marcados desde el inicio de la presente gestión, en los que expresamente se mandata a los jefes departamentales, sus comandos y a todos los efectivos a mantener un correcto y fluido relacionamiento con las diferentes organizaciones sociales y permanecer a disposición de la sociedad toda, sin ningún tipo de distinción partidaria”, agrega la misiva.

Tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado se habían pronunciado mediante comunicados para pedirle al ministro la remoción del jerarca por entender que estaba violando la Constitución al acudir a una actividad político-partidaria.

Las repercusiones en el ámbito político se profundizaron este martes, luego de que el jerarca policial enviara un mensaje a una radio de Fray Bentos mientras estaban entrevistando al exsubsecretario del Interior y actual diputado blanco Pablo Abdala.

El jefe policial dijo que “algunos blancos entienden que no [violó] ninguna norma, pero parece que [faltó] a la ética”. Así, cuestionó si se trata de la misma vara ética que “midieron a los que mintieron en el Parlamento, entraron por el garaje de la Torre Ejecutiva, los que rompieron documentos en el piso 11”.

Ante esto, el presidente del directorio nacionalista, Álvaro Delgado, escribió en X: “El mencionado funcionario ha violado normas constitucionales y legales, pero además ha incurrido en comentarios incompatibles con la ética, la prudencia y el respeto que debe tener la mayor autoridad policial de un departamento”.

Desde la departamental del oficialismo defendían a Solé argumentando que, al estar jubilado, la relación laboral activa que debería mantener como funcionario ya cesó. “Las restricciones impuestas por la normativa ya no son aplicables”, asegura un comunicado de la departamental de Río Negro de días atrás.