Blancos piden remoción del jefe policial de Río Negro por ir a mesa política del FA

La Comisión Departamental del Partido Nacional (PN) de Río Negro manifestó su “profunda preocupación” luego de que el jefe de Policía del departamento fuera a una Mesa Política del Frente Amplio (FA).

A través de un comunicado, al que accedió Montevideo Portal, dicha comisión expresó su preocupación “por lo expresado en el comunicado de la Mesa Política del Frente Amplio de Rio Negro con fecha de 20 de agosto del 2025, donde a texto expreso manifiesta la participación del Ministerio del Interior, entre otros referentes ministeriales, en temáticas inherentes a la agrupación de gobierno del mencionado partido”.

Si bien no lo menciona por nombre, El País informó que el jefe policial, Sergio Solé, acudió a dicha reunión; en este sentido, fuentes de la jefatura confirmaron a Montevideo Portal que Solé fue invitado al encuentro y efectivamente fue a la Mesa Política del FA.

De esta manera, el PN cita el artículo 77 de la Constitución de la República, que establece que “los funcionarios policiales de cualquier categoría deberán abstenerse, bajo pena de destitución […] de ejecutar cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto”. La oposición también se ampara en la Ley Orgánica Policial y decretos reglamentarios.

“Defendemos con firmeza la separación de poderes de nuestra Republica en sus cometidos de contralor, que deben cuidar y defender su democracia. Por lo expresado, manifestamos nuestra gran preocupación señalando el grave hecho e informamos que realizaremos las acciones pertinentes en los ámbitos correspondientes”, finaliza el texto.

Al respecto, el exviceministro del Interior, Pablo Abdala, aseguró que el episodio es un “agravio a la democracia” y sostuvo que el Partido Nacional “exige” al ministro del Interior, Carlos Negro, “la inmediata remoción del funcionario”. “De lo contrario, con la diputada Mercedes Long lo convocaremos a la Comisión de Seguridad de la Cámara en forma urgente”, escribió en X el presidente de dicha comisión.

¿Todo legal?

En respuesta, la departamental del oficialismo acota que el mencionado artículo “se aplica exclusivamente a funcionarios policiales en actividad”.

De acuerdo con el FA, Solé está jubilado, por lo que la relación laboral activa que debería mantener como funcionario ya cesó; “las restricciones impuestas por la normativa ya no son aplicables”, asegura un comunicado de la departamental de Río Negro.

“La prohibición se funda en la naturaleza de la función pública policial, que exige absoluta neutralidad para mantener la confianza de la ciudadanía. Al dejar de ser un funcionario policial activo, el individuo recupera su plena libertad de acción política, como cualquier otro ciudadano”, indica el texto difundido en la noche del pasado viernes.

Además, la departamental frenteamplista asegura que la oposición “hace una interpretación errónea” de la Constitución, la cual “puede constituir una limitación injustificada de los derechos políticos” de un ciudadano. “Por lo tanto, cualquier acción que se intente realizar con base en este comunicado carecerá de fundamento jurídico e injustamente atacará a un ciudadano que no cometió falta alguna”, ratifica el documento.

“Resulta interesante que, en su expresado celo por la defensa de la República, la Comisión Departamental del Partido Nacional de Río Negro no haya reparado en la letra de la misma Constitución que pretenden proteger, demostrando que siempre es prudente releer la norma antes de emitir un juicio público que pone en tela de juicio la conducta de un funcionario o ciudadano que libremente ejerce sus derechos”, concluye el texto del FA.

