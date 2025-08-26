Política

Ministro del Interior citó a jefe policial de Río Negro tras pedido de blancos por su cese

Montevideo Portal

El ministro del Interior, Carlos Negro, citó a una reunión al jefe de Policía de Río Negro, Sergio Solé, luego de que dirigentes del Partido Nacional exigieran su remoción del cargo en los últimos días.

En diálogo con Montevideo Portal, Solé confirmó que Negro lo convocó para la mañana de este miércoles 27 de agosto, aunque mencionó que el secretario de Estado no le informó por qué tema fue convocado.

Según supo Montevideo Portal, Negro maneja la posibilidad de cesar al jerarca policial.

Sin embargo, el jefe de Policía de Río Negro aseguró que él no es el único convocado para el encuentro de mañana, sino que también fueron citados “otros jefes del litoral” del país.

En los últimos días varios dirigentes blancos pidieron la remoción del cargo de Solé.

El diputado Pablo Abdala y el presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado recriminaban que el jerarca policial participó de una Mesa Política departamental del Frente Amplio, algo impedido por la Constitución.

Desde la departamental del oficialismo defendían a Solé argumentando que, al estar jubilado, la relación laboral activa que debería mantener como funcionario ya cesó; “las restricciones impuestas por la normativa ya no son aplicables”, asegura un comunicado de la departamental de Río Negro de días atrás.

