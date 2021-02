Tras casi 20 días, Uruguay volvió a tener departamentos en rojo según el índice de Harvard

Locales

Este viernes y sábado Uruguay registró los dos números más altos de casos nuevos de coronavirus del mes de febrero. El viernes 19 fueron 636 contagios y el sábado 790. Solo el 10 de febrero se habían superado los 600 casos nuevos (627), en un mes que marcaba el aplanamiento de la primera ola de contagios.

Sin embargo, con las cifras de este fin de semana, Uruguay volvió a tener dos departamentos en zona roja: Durazno y Rivera. Según el índice de Harvard, que mide el promedio de casos nuevos de los últimos siete días cada 100.000 habitantes, Durazno tiene 27,12 y Rivera 25,53. El límite para la zona roja es 25, Durazno lo rompió el viernes y Rivera el sábado.

El departamento del centro del país había estado un solo día en zona roja, el 23 de enero, pero las autoridades departamentales ya estimaban en los últimos días que se podría volver. El intendente Carmelo Vidalín dijo este jueves luego de la reunión con el Cecoed departamental que "seguramente" ese mismo día se iba a ingresar a zona roja, sucedió un día después.

En esa conferencia, el director de Salud departamental, Luis Ayçaguer, tuvo muy duras palabras con la población duraznense. Entre otras expresiones, dijo que la situación tiene que "avergonzar" a la población.

"Hay una inconducta lamentable de la gente. Así como antes decíamos que a Montevideo, al Chuy y a Rivera no queríamos ir, ahora la gente no quiere venir a Durazno. (Incluso) nuestros conciudadanos del interior del departamento no quieren venir a la ciudad y eso nos debería avergonzar enormemente", expresó.

Entre otras "inconductas" de la población, Ayçaguer dijo que se hace imposible seguir el hilo epidemiológico porque la gente "no contesta el teléfono". "Y si contestan, no dan los contactos para no perjudicar, supuestamente, a su entorno. Para que no tengan que hacer cuarentena y andan por la calle contagiando".

"El problema es que la familia se tomó esto como una gripecita. Se contagian entre ellos sin ningún tipo de problema. Además, salen a la calle. Hay gente que se hisopa y a la noche hace fiestas (sin saber el resultado). Al otro día sale positivo y todos (los invitados) son contactos", dijo.

En el caso de Rivera, la zona roja no es algo novedoso, estuvo sobre esa barrera entre el 29 de diciembre y el 3 de febrero, incluso con promedios superiores a 50.

Además de estos dos departamentos, hay otros ocho en zona naranja (entre 10 y 25 en el índice). Los más complicados son Montevideo (20,72), Artigas (18, 01) y San José (16,07). También están Paysandú, Maldonado, Cerro Largo, Colonia y Canelones.

En zona amarilla (entre 1 y 10) están Salto, Tacuarembó, Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja, Florida, Soriano y Río Negro. Flores es el único departamento con un índice menor a 1, por tanto, en zona verde.