Dir. de Salud de Durazno: “Hay una actitud lamentable de la gente. Se toma como gripecita”

En la mañana de este jueves se reunió el Comité Departamental de Emergencias (Cecoed) de Durazno para evaluar la situación sanitaria del departamento. Durazno tiene 145 casos activos y es el departamento con peor promedio en el índice de Harvard.

Según esta escala que mide el promedio de casos nuevos en siete días cada 100.000 habitantes. Durazno tuvo este miércoles 24,46, ubicado en zona naranja pero al límite de la zona roja, a la que se ingresa con un promedio de 25.

En este sentido, el intendente dijo que "seguramente" este jueves cuando se publiquen los datos del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) el departamento ingresará en zona roja.

Tanto el jefe comunal como el director de Salud, Dr. Luis Ayçaguer, tuvieron duras palabras en la conferencia de prensa posterior al encuentro. "No podemos ser la vergüenza del país", dijo, por ejemplo, el doctor.

"Las noticias son lamentables. Es una situación por demás desagradable producida por la falta de concientización que hemos tenido los duraznenses en esta pandemia. Pasamos de ser el orgullo del país hace cuatro meses a estar en esta situación lamentable", comenzó Ayçaguer, en la conferencia consignada por el portal Durazno Digital.

"Hace un año trabajamos en esto y llegar a esta etapa nos avergüenza. Nos avergüenza como autoridades y nos tiene que avergonzar como departamento. Tiene que tomar consideración la gente, si no retrocedemos, esto se torna mucho más grave y no es difícil que seamos el único departamento en rojo", prosiguió el director de Salud, y agregó que el departamento no es de frontera ni recibe turismo, por lo que los casos surgen de la población que reside.

"Lo que hay es una inconducta lamentable de la gente. Asi como antes decíamos que a Montevideo, al Chuy y a Rivera no queríamos ir, ahora la gente no quiere venir a Durazno. (Incluso) nuestros conciudadanos del interior del departamento no quieren venir a la ciudad y eso nos debería avergonzar enormemente. Solo tres de los 145 casos son del interior del departamento. La falta de solidaridad, de ética, de compañerismo ha llevado a esto", lamentó.

A continuación, el director de Salud ejemplificó algunas de las "incoductas" que se han dado por parte de la población duraznense: "A la hora de seguir el hilo epidemiológico hemos encontrado que (la gente) no contesta el teléfono. Y si contestan, no dan los contactos para no perjudicar, supuestamente, a su entorno. Para que no tengan que hacer cuarentena y andan por la calle contagiando, eso pasa hoy.

Además, aseguró que "el problema es que la familia se tomó esto como una gripecita": "Se contagian entre ellos sin ningún tipo de problema. Además, salen a la calle. Hay gente que se hisopa y a la noche hace fiestas (sin saber el resultado). Al otro día sale positivo y todos (los invitados) son contactos", señaló.

Consultado por la prensa, las autoridades aseguraron que tomarán medidas "más coercitivas" con la población, y advirtieron que "no es difícil" que el Gobierno nacional llegue al departamento para "llamar la atención".

"No podemos estar en esto, no podemos ser la vergüenza del país. No podemos ser la vergüenza del departamento. Todo el país desciende (en cantidad de casos) y Durazno va al revés. No tenemos que ser tan irresponsables", sentenció Ayçaguer.