Tras amenaza de Trump a Irán, “avión del juicio final” realiza inusual desplazamiento

Internacionales

El Boeing E-4B "Nightwatch", conocido comúnmente como "avión del juicio final", despegó ayer en un vuelo de cuatro horas desde Bossier City a las 17:56 ET y aterrizó en la Base Conjunta Andrews a las 22:01

Estados Unidos cuenta con cuatro aviones E-4B en su flota. El "avión del juicio final" se ha utilizado en emergencias como el 11-S y parece haber sido activado esta semana.

Según informara Unilad, el vuelo de ayer siguió una trayectoria de “irregular”. En los hechos, la aeronave está concebida como puesto de mando para el presidente y altos oficiales militares en caso de catástrofes e incluso una guerra nuclear.

Teóricamente, puede resistir explosiones nucleares y pulsos electromagnéticos, lo que significa que puede ser muy útil en caso de desastre.

“En caso de emergencia nacional o destrucción de los centros de mando y control terrestres, la aeronave proporciona un centro de mando, control y comunicaciones con alta capacidad de supervivencia para dirigir a las fuerzas estadounidenses, ejecutar órdenes de guerra de emergencia y coordinar las acciones de las autoridades civiles”, define la fuerza aérea estadounidense.

El uso de la aeronave ha generado preocupación en torno a los problemas actuales en todo el mundo, ya que se suele utilizar durante grandes crisis nacionales o mundiales.

Sin embargo, eso no significa que dada despegue sea augurio de riesgo nuclear, ya que la flota realiza vuelos rutinarios durante todo el año.

La confirmación oficial de por qué el avión salió del hangar esta semana sigue sin estar clara, aunque se produce en medio de una creciente tensión en Estados Unidos.

Israel ha estado llevando a cabo ataques en Teherán desde el 13 de junio, que hasta ahora se han llevado a cabo sin la participación de Estados Unidos. En represalia, Irán ha respondido con sus propios misiles, algunos de los cuales incluso han logrado atravesar las defensas Cúpula de Hierro de Tel Aviv.



Trump no ha rehuido hablar de Irán, afirmando que el país debe llegar a un nuevo acuerdo nuclear ahora o se enfrentará a más ataques y más muertes.

Recientemente, en Truth Social, el presidente escribió: "Ahora tenemos control total y completo sobre los cielos de Irán. Irán tenía buenos rastreadores aéreos y otros equipos defensivos, y en abundancia, pero no se comparan con los fabricados, concebidos y fabricados en Estados Unidos. Nadie lo hace mejor que Estados Unidos".

En una publicación posterior, añadió: «Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado 'Líder Supremo'. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matar!), al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Se nos está agotando la paciencia. ¡Gracias por su atención a este asunto!».