Trabajadores de Salud Pública al cruce de Asse por privatizar distribución de medicamentos

El presidente del organismo, Leonardo Cipriani, dijo que está dispuesto a tercerizar la distribución en caso de no corregir los problemas.

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, sostuvo el pasado viernes en el programa Quién es quién que se emite por TNU y Diamante FM que está dispuesto a privatizar la distribución de medicamentos en caso de que no se corrijan los problemas que hay en esa área.

“El medicamento en ASSE no puede faltar porque se está comprando. Si no se corrige en nuestros medios va a haber que privatizarla para que llegue”, afirmó. En tanto, el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, dijo que "a los problemas públicos se los aborda con gestión, con una mirada integral" y que, por lo tanto, desde el gremio rechazan "el razonamiento de privatizar de ASSE".

"Privatizar servicios no soluciona, agudiza el problema. Estamos para buscar soluciones, no estos parches que solo degradan nuestra labor", afirmó.

En tanto, el sindicato emitió un comunicado en el contestó formalmente a Cipriani. El texto lamenta, en primera instancia, que se enteren de la intención del directorio de Asse a través de la prensa, argumentan que se parte de un “diagnóstico errado”, que se pone en práctica una receta “ya conocida” y que los trabajadores “ya saben el resultado”.

“El propio presidente de Asse reconoce que no en todos lados funciona mal, eso evidencia que el problema no es estructura, sino de gestión. Y son esos problemas puntuales donde debemos apuntar y no al sistema en genera, y mucho menos a los trabajadores quienes ponemos la cara ante los usuarios”, indica el comunicado.

“A los problemas públicos se los aborda con mejor gestión, con una mirada integral, por lo tanto, rechazamos el razonamiento de privatizar servicios de Asse. Privatizar servicios no soluciona, agudiza el problema. Estamos para buscar soluciones, no estos parches que solo degradan nuestra labor”, añade.

Por otra parte, el sindicato apuntó contra el gobierno y aseguró que este “recortó” un 15% de gastos de funcionamiento en el organismo y en todo el Estado, algo que, según señalan, habían denunciado anteriormente dado que afectaría la atención al usuario, las condiciones laborales. Añaden que no solo no se los escuchó, sino que se los acusó de poner palos en la rueda por parte de algunos actores del gobierno.

“Es que nosotros conocemos desde adentro el funcionamiento, conocemos los usuarios, conocemos las flaquezas y las carencias del sistema. Tal vez más diálogo causaría menos problemas como este tipo, porque estos errores terminan pagando los usuarios y los trabajadores”, argumenta el comunicado.

Finalmente, aseguran que si la decisión finalmente es avanzar hacia la privatización se “encontrarán” con la FFSP y el resto del movimiento sindical “luchando” en las calles. “Total respaldo a la labor de los Equipos de Farmacia en todo el país, que son los que ponen la cara ante la mala gestión”, concluye.

