Topolansky sobre narcotráfico: “muertos”, “consumo” de “mundo rico” y pedido a presidentes

La exvicepresidenta Lucía Topolansky dio su punto de vista sobre la escalada del narcotráfico en el país después del atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, el pasado domingo; así como también sobre el pedido del presidente de la República, Yamandú Orsi, a los partidos políticos sobre modificar la Ley de Lavado de Activos en el Parlamento.

“En este momento, nosotros ponemos los muertos y hay un mundo rico que pone a los consumidores. El grueso de los consumidores está en Estados Unidos, Europa, Japón y Australia. Es muy duro lo que nos pasa. Entonces, es difícil. Ahora, a mí me gustaría también que los presidentes exhortaran a sus pueblos a la reflexión sobre lo que significa el consumo y la destrucción de la sociedad”, dijo la líder del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Al ser consultada en rueda de prensa sobre la posibilidad de que el narcotráfico pueda llegar a un punto sin retorno en el territorio uruguayo, la exvicepresidenta admitió que se trata de “un campo dificilísimo”, en el que “se mueven miles y miles de dólares”.

“El negocio del narcotráfico, junto con el de las armas y algún otro en el mundo, son los que mueven más plata”, insistió la viuda del expresidente José Mujica. La líder del MPP consideró que del narcotráfico surgen “dineros que son oscuros, que surgen de negocios ilícitos, y después se blanquean y entran en el sistema financiero”.

“Son la razón de que exista todo eso. Latinoamérica ha sido una enorme víctima de todo esto. Porque no le pidió a la vida que acá creciera bien el árbol de coca, la marihuana, etcétera. Estaba en el continente”, dijo sobre la propuesta de Orsi de que el Parlamento modifique la Ley de Lavados de Activos en el país.

Topolansky consideró que el narcotráfico trata de “corromper todo lo que tiene a mano”. “No es solo que tome a alguien desesperado de un barrio pobre o que está sin trabajo y le tira unos pesos para hacer de mula. Eso sucede y es terrible, porque están usando a alguien que está en el límite, pero no es solo eso, eso es un pedacito”, sostuvo la exvicepresidenta.