Orsi por Ferrero: el modus operandi del narcotráfico y “límite" que no se debe dejar pasar

Política

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, brindó una conferencia de prensa en la tarde de este martes en relación al atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

Luego de reunirse con las autoridades del Ministerio del Interior, Orsi reiteró “el respaldo claro y firme hacia la fiscal y hacia la Fiscalía y el reconocimiento a la Policía, que ha hecho un trabajo por lo menos de avances, que ha permitido dar con alguno de los responsables, más allá de que esta investigación continúa”.

En tal sentido, Orsi sostuvo que “se repite un patrón en el accionar del narcotráfico, que tuvo como antecedentes a la propia fiscal Ferrero en 2022, con una amenaza concreta, o el atentado en la brigada Antidrogas, pero con una particularidad, porque hoy se está atentando contra el domicilio de la fiscal de Corte”.

Sin embargo, “si bien se repite un mismo modus operandi, hay un límite que no debemos dejar pasar”, objetó.

De esa forma, Orsi exhortó “a las bancadas de los partidos políticos que aceleren el tratamiento de la ley de lavado emitida hace ya un tiempo por Presidencia, y que se dé la discusión profunda. “Por ahí también hay que golpear y ser cada vez más eficiente”, sentenció.

Justamente, el mandatario opinó que “la forma más eficiente para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado necesita de mucha serenidad, tranquilidad y discreción. Es por eso que la inteligencia cumple un rol fundamental. Prefiero responder con mucho trabajo y con menos declaraciones”.

“Cuando esto ocurre, es porque algo nos pasó”, reiteró Orsi, que sostuvo que “se tienen que extremar las medidas de seguridad para quienes puedan ser considerados objetivos del narcotráfico. Evidentemente hay que mejorar mucho. Eso se resuelve también con inteligencia y tecnología”.

En esta línea, Orsi se refirió a la necesidad de “incorporar tecnología de punta”, aunque subrayó que los propios delincuentes están “algunos pasos más adelante de los propios Estados” en este sentido.

“Por supuesto, la fiscal nos historió sobre cómo ha sido el proceso de tantos años para acá, porque los patrones o el modus operandi que uno analiza vienen de larga data, y ya se había avisado en su momento de cómo el narcotráfico avanzaba y cómo operaba. Por lo tanto, si bien nos sorprende por los límites que se pasan, alguien en su momento planteó que América Latina y Uruguay estaban viviendo un proceso que permitía ver un crecimiento o un cambio a lo largo de los años del accionar del narcotráfico; esto se ha demostrado con acciones”, reiteró.

Sobre la ley de lavado de activos, el jerarca acotó que “es una pata fundamental en el accionar del narcotráfico y va de la mano con la violencia”. “Si nosotros solo operamos sobre los que materializan las acciones y no analizamos la otra pata, que es la que relaciona el tema del tráfico o el traslado de dinero o la forma de blanquear dinero, nos estamos quedando sin una pata fundamental”, sostuvo.

Sobre los reclamos de parte del sindicato de la Guardia Republicana, que solicitó la renuncia del Ministro Negro, Orsi sostuvo que “esto no se resuelve solamente con un tema de presupuesto. Sí es cierto que los recursos se necesitan, y hay que mejorar los temas de tecnología e inteligencia al servicio de. Hay un margen que tenemos que trabajar, porque por algo nos pasó esto. Son totalmente atendibles los reclamos que vengan de quienes están trabajando”.

“Es una muy mala señal que nos pase lo que pasó. Hay que estrechar la forma de protección y, por supuesto, mejorar las condiciones de trabajo. No tengo duda y comparto la preocupación. Se resolverá con presupuesto, pero también con los recursos mejor aplicados”, amplió.

“Somos un país que tiene que defenderse de un enemigo que es muy poderoso. Los temas sindicales o de reclamos laborales tienen sus ámbitos y los tenemos que atender. Acá pasan cosas bastante más serias a medida que pasa el tiempo, y nos obliga a estar espalda con espalda”, remarcó, y sostuvo que el Estado tiene que “hacerse cargo de que en algo [debe] haber fallado”.

“Acá hay un país que está unido en torno a la defensa de nuestras instituciones, y los partidos políticos, las cámaras empresariales y el Pit-Cnt dieron sus señales. Por supuesto que todo lo que se puede hacer para mejorar las condiciones de trabajo, en primer lugar de la Policía, lo vamos a hacer”, sentenció.

Montevideo Portal