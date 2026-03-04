Topolansky se distanció de propuesta sobre Ministerio de Justicia: “No es una prioridad”

Política

La exvicepresidenta Lucía Topolansky puso paños fríos al debate político por la propuesta de crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que el presidente de la República, Yamandú Orsi, volvió a poner sobre el tapete en su discurso ante la Asamblea General el pasado lunes.

Así, la dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) afirmó que la iniciativa no es una “prioridad número uno” ni la entusiasma personalmente, pese a que forma parte de los compromisos asumidos en la campaña electoral.

En declaraciones a El País, Topolansky sostuvo que, si bien el proyecto busca agrupar organismos dispersos actualmente bajo distintas órbitas del Estado —incluyendo el Instituto Nacional de Rehabilitación y otras dependencias vinculadas a políticas de justicia y rehabilitación— la medida no debería ocupar un lugar preponderante en la agenda inmediata del Frente Amplio (FA) ni del Parlamento.

La exsenadora destacó, además, que el debate sobre las cárceles y la necesidad de sacarlas del Ministerio del Interior cuenta con consenso político, pero advirtió que convertir esa problemática en un nuevo ministerio puede no ser lo más urgente para el país en la actual coyuntura y ante otros desafíos que enfrenta el partido político oficialista.

Sus dichos se suman a los reparos expresados también por legisladores de su propio sector, como el senador Daniel Caggiani, quien manifestó que la idea del ministerio no le gustaba mucho. “Si me preguntas a mí, yo soy de los que piensan de que cuanto menos mano metamos en esas cosas, mejor. No en el caso de Uruguay, pero en otros países vemos que hay gobiernos que a veces terminan promoviendo medidas que cercenan las cuestiones judiciales”, dijo el legislador, a lo que el presidente del FA, Fernando Pereira, replicó.

En tanto, desde la oposición también se criticó a la iniciativa: el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, la tildó de “una cortina de humo”, mientras que el senador del Partido Nacional Javier García señaló que “crear ministerios y más burocracia y gasto público es el camino equivocado que pagará otra vez más el contribuyente”.

