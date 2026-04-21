Tensión en liceo: un alumno de tercer año atacó a culatazos a un compañero

Policiales

En medio de la preocupación por repetidas amenazas de tiroteo en liceos y escuelas UTU de todo el país, un episodio generó gran tensión en el liceo 1 de Barros Blancos, Canelones.

El hecho se produjo ayer sobre el final del turno matutino, cuando dos alumnos de tercer año mantuvieron una discusión que pronto pasó a las vías de hecho. Para estupor de los presentes, uno de los menores empuñó un arma —que parecía de fuego— y golpeó con la culata a su oponente.

Según informara el medio local El Megáfono, la situación generó alarma entre quienes se encontraban en el lugar. Varios padres intervinieron, lograron reducir al agresor y lo inmovilizaron contra un vehículo. Posteriormente, docentes del centro tomaron control de la situación y retiraron el objeto, que luego fue identificado como una pistola de CO2, cuyo aspecto era muy similar al de un arma de fuego.

El informe detalla que la Policía fue convocada y tardó en llegar, por lo que uno de los presentes se trasladó en persona hasta la comisaría para reclamar asistencia. Además, las autoridades hicieron que se cerrara el portón del liceo, lo que dejó a parte de la comunidad educativa fuera y otra dentro, situación que también generó confusión. Finalmente, los agentes llegaron y se hicieron cargo del arma y de su portador.

El informe señala que, más allá de la pelea entre dos estudiantes, en ningún momento existió la intención de atacar a disparos.

El hecho generó inquietud en la comunidad educativa. En ese marco, docentes del centro analizan la posibilidad de adoptar medidas sindicales en rechazo a lo ocurrido.

El episodio trascendió la institución y generó alarma en toda la comunidad. Por ello, posteriormente, la dirección del liceo emitió un comunicado con fecha del martes en el que “se aclara que el hecho ocurrido al mediodía del 20/04 respondió a un conflicto entre dos estudiantes, independiente de las amenazas de tiroteo difundidas en redes sociales”.

En cuanto a la situación generada por las ya mencionadas amenazas, la institución “continúa con las medidas preventivas ya implementadas, priorizando el cuidado y la seguridad de toda la comunidad educativa”.

Asimismo, recuerda que “se mantiene el control del ingreso de personas al liceo y el trabajo coordinado con las autoridades correspondientes” y que “las inasistencias de los estudiantes no se computarán en la jornada del 21 de abril de 2026, independientemente de la decisión de cada familia respecto a la concurrencia”.

Otra arma de gas

El viernes, en el liceo de la localidad de Sauce, un estudiante se presentó con una pistola de gas que, al igual que en el caso de Barros Blancos, se asemejaba a un arma de fuego.

El arma no tenía municiones ni estaba en condiciones de operar, y su portador dijo que la había llevado al liceo con la intención de venderla.

A ese respecto, su madre declaró que el arma había sido adquirida hace cerca de un año y que ignoraba que el joven había ido al centro educativo con ella.