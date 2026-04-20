Policiales

No está para bollos: alumno fue al liceo con una pistola de gas de “aspecto realista”

Personal de la Jefatura de Policía de Canelones incautó un arma de gas tras un incidente ocurrido el pasado viernes al mediodía en el liceo nº 2 de Sauce.

Según informara el medio pandense El Megáfono, un menor de 15 años acudió al centro de estudios con una pistola de gas, cuyo aspecto era muy similar al de un arma de fuego.

Una alumna que vio lo que ocurría advirtió a la directora sobre la situación, y la funcionaria se comunicó con la Policía. El adolescente fue trasladado a la dirección y se convocó a sus padres.

Posteriormente, acudió al lugar personal policial del Programa de Convivencia y Orden Público (PCOP), que constató que se trataba de una pistola de dióxido de carbono marca Gamo, modelo GP-20. El arma no contaba con municiones ni con la garrafa de CO2, por lo que no podía usarse para disparar.

El estudiante, carente de antecedentes, fue interrogado en presencia de su madre. Según declaró, el arma no funciona y la había llevado con la intención de venderla; además, aseguró que no la exhibió a otros alumnos.

La madre del menor indicó que la pistola había sido adquirida aproximadamente un año atrás y que ignoraba que su hijo la hubiera llevado al liceo.

La situación se produjo en un contexto sensible, ya que a lo largo de la semana hubo una ola de amenazas de tiroteo en liceos y escuelas UTU de todo el país, y varios de esos casos se registraron en el departamento de Canelones.

Tras la declaración del menor y de su madre, el arma fue finalmente incautada por la Policía.