Técnicos de la ANEP trabajan en escuela a la que iba Luna, la niña asesinada por su padre

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) envió psicólogos y asistentes sociales a la escuela N° 1 de Maldonado, a la que Luna Echegoyen, la niña de 13 años asesinada por su padre el pasado martes, asistía.

El fin de los técnicos tiene que ver con brindar apoyo tanto a los escolares, como al personal y familiares del centro de estudios después del trágico episodio.

La directora general de Primaria, Gabriela Salsamendi, destacó a FM Gente lo “difícil” que es volver a clases después de “una situación tan compleja”. De ese modo, el equipo del Programa Escuela Disfrutables trabajará “hasta que sea necesario” en Maldonado.

“Ante una situación como esta se va a acompañar a docentes, familias y niños, acerca de cómo manejar el duelo y responder preguntas”, explicó Salsamendi al medio local.

Ante la noticia del filicidio, la escuela de Maldonado cerró el pasado miércoles, día siguiente a la muerte de la niña. El centro de estudios volvió a abrir sus puertas este jueves.

El Programa Escuelas Disfrutables de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria se encuentra integrado por equipos profesionales psicólogos y trabajadores sociales, que tienen por cometido realizar intervenciones interdisciplinarias en todas las escuelas del país, indicó la ANEP.

La muerte de Luna, la niña de 13 años que fue asesinada por su padre en Maldonado, conmocionó al país. La menor ugandesa vivía en Uruguay desde que su madre reclamara ante la ONU la paternidad de su padre, Eduardo Echegoyen, que se suicidó este martes después de cometer el filicidio.

El hombre había embarazado a la madre de Luna en África, mientras cumplía misión militar como casco azul. El agresor, que estaba retirado, guardaba 40 municiones de 9 mm en un bolso negro que la Policía encontró tras allanar la casa que alquilaba en Maldonado. También estaba la caja del arma con la que mató a su hija envuelta en arpillera, informó Cadena del Mar y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Jefatura de ese departamento. La Policía incautó los cartuchos.

Luna había denunciado ante el Instituto Nacional del Niño y Adolescente (INAU) situaciones de violencia por parte de su padre. El organismo trabajaba con la menor desde 2022, informó la presidenta Claudia Romero.

El INAU presentó ante la Justicia un informe en el que detallaba la situación que vivía la niña el mismo día que su padre la mató después de una consulta con la fonoaudióloga en una clínica ubicada en el Centro de Maldonado.

Lourdes Echegoyen, hermana del asesino y tía de Luna, contó a Cadena del Mar el tormento que vivía la pequeña y advirtió que el hombre “ya había querido matarla”.

Echegoyen relató que Luna había vivido en su casa y que ella había tenido su tenencia. La recordó como “una niña que siempre tenía una sonrisa, siempre amable”. “Esto no tenía que terminar así, pero se sabía. Yo lo había dicho, cuando me sacaron la tenencia y se la dieron a la madre de corazón, como ella la llamaba”, recordó.

Lourdes afirmó que a la niña ugandesa “le aterrorizaba” su padre, que se ocupó de ella después de que su madre reclamara ante la ONU que el militar reconociera su paternidad. “Yo lo viví en carne propia. Un día fui a buscarla a la escuela y él apareció. El terror que vi en sus ojos no se lo deseo a nadie. Lo vieron la maestra, la directora, otras madres. Nadie hizo nada”, reclamó.

La tía sostuvo que el trágico desenlace “se pudo haber evitado”. “Ella tenía el antecedente de que la quiso matar. Cuando ella iba a la escuela le pusieron la restricción”, expresó la mujer, visiblemente conmocionada.

El primer registro del ingreso de Luna a un hogar del INAU data de hace un poco menos de tres años y fue en Salto, donde residía con Echegoyen, Janette, su pareja desde hacía 30 años, y una hermana un año menor.

En noviembre de 2022, Luna, que tenía 11 años, quiso ir sola a la escuela, pero su madrastra, Janette, la acompañó, y ella se escapó. En ese momento, la niña pidió ayuda. “Dijo que la iban a secuestrar. Ahí evidentemente hay un pedido de ayuda, pero no específicamente por una situación”, admitió la presidenta de INAU.

Como había “dificultades en la convivencia” y “una historia de violencia doméstica en el hogar”, la niña quedó por ese entonces en un hogar de INAU en Salto. Pero En setiembre de 2023, tras “un proceso de meses”, Luna egresó de ese lugar y fue devuelta a su familia.

En 2024, los Echegoyen se mudaron a Maldonado. Pero este año, en una visita de la familia a Salto, la niña decidió volver al hogar del INAU en el que vivía, esta vez con una denuncia contra su padre por violencia física.

“De los informes no queda explícito que por ese entonces había un deseo de matarla; lo que uno reconstruye con el relato es que había un desprecio y una distancia con Luna bastante importante”, apuntó. Y, consultada sobre si este trato era diferente al de sus otros hermanos, la médica pediatra asintió.

“Ahí vuelve a vincularse a un hogar en Salto y, un mes después, se pide el traslado hacia Maldonado por la proximidad”, amplió Romero, quien indicó que esto último ocurrió en marzo de 2025.

“Cuando ella ingresa a Maldonado en marzo, Janette, que era la referente de cuidado y más cercana a la vida de Luna, pierde el contacto con ella”, expresó la jerarca.

En los casos en los que los niños quedan al cuidado de INAU pero pierden referentes por fuera, la institución suele contactar a otros familiares con el objetivo de una revinculación.

En este contexto, se dio con la tía de Luna, quien manifestó poder hacerse cargo y comenzó a tramitar la tenencia. Pero, en medio de la burocracia, “reaparecen Janette y el señor Etchegoyen”.

“Se hacen presentes en la escuela y desde el INAU se solicita que se establezcan medidas cautelares, porque se había mantenido una distancia ya que no estaban cumpliendo con los cuidados que debían tener con la niña”, indicó Romero, quien aseguró que desde el instituto que la tiene al frente desde fines de abril de este año le aplicaron a la pareja “medidas cautelares que se debían mantener hasta mayo de 2025”.

“El INAU fue con Luna a acompañarla en esa audiencia. Ella había manifestado al equipo que no tenía intención de revincularse con su padre. Pero, cuando tuvo la entrevista con la defensora, dijo que quería revincularse con su padre”, explicó Romero. Ese cambio de actitud en la adolescente, que por entonces tenía 12 años, respondía a que Luna quería “participar de algunas actividades familiares”, como “cumpleaños y comidas”.

La decisión de INAU fue prorrogar durante un mes las medidas cautelares. Y, cuando se cumplió ese mes, el pasado 24 de junio, los técnicos de la institución plantearon una “revinculación, pero en grupo, nunca sola con él”.

Así, se estableció un plazo de dos meses para presentar un informe referido a cómo se llevó adelante esa experiencia. Ese plazo iba a vencer el próximo 24 de agosto.

“Pero, como el equipo que venía trabajando observó que no se cumplía con la exactitud de lo que se había comprometido, elevaron el informe ayer por la mañana”, indicó Romero en referencia a este martes 19 de agosto, el mismo día en que Etchegoyen decidió quitarle la vida a la niña y luego suicidarse.

El asesinato

En cuanto a cómo se dio el trágico hecho, las autoridades de INAU dijeron que ocurrió cuando la niña estaba en una de sus sesiones en fonoaudiología. “El padre acude a buscarla. La niña no se quiere ir con él. No le dice que no: le dice que quiere esperar a su mamá [Janette]. Aparentemente, el señor sale de la clínica, entra con un arma y efectúa el disparo”, reconstruyó Romero.