Andrea Tuana sobre caso Luna: “Quizá con una tobillera esta niña hoy estaría viva”

La presidenta de la asociación civil El Paso, Andrea Tuana, reflexionó sobre la muerte de Luna, la niña de 13 años asesinada por su padre en Maldonado, e insistió en la necesidad de “acciones inmediatas” ante casos de violencia.

Tuana, a cargo de organización no gubernamental que vela por la defensa de los Derechos Humanos de los Niños, dijo que no conocía el caso de la niña en profundidad, pero ahondó en el contexto de entornos violentos. “Quizá con una tobillera esta niña hoy estaría viva, por ejemplo”, dijo en diálogo con Subrayado.

La presidenta de El Paso se centró en la ley N° 20.414 del 2023, que reconoce el principio de la corresponsabilidad en la crianza y sostuvo que, de alguna manera, supone “una especie de flexibilización de lo que son las valoraciones de riesgo”.

“Una persona violenta, nunca es un buen padre. Sin embargo, a partir de la aprobación de esa ley se empieza a poner un velo de sospecho y se empieza, de alguna manera, a pretender a revincular a niños y niñas con personas violentas, que pueden ser padre o madre”, precisó Tuana.

La presidenta de la ONG recordó que Luna, que estaba bajo tutela del Instituto Nacional del Niño y Adolescente (INAU), había tenido situaciones de violencia previas con su padre antes de que él la asesinara y luego se suicidara.

“Hay jueces y juezas que revinculan de forma forzada a pesar de la negativa de los niños y las niñas. ¿Qué quiero decir con esto? El tema de la violencia hacia las infancias es un tema serio que requiere de estudios y jueces que tengan el tiempo suficiente para estudiar en profundidad los casos”, recalcó.

Según Tuana, para que este tipo de casos se traten con seriedad, los investigadores deben tener “equipos técnicos a disposición para poder hacer análisis complejos” y “la posibilidad de consultar a expertos y expertas cuando tengan dudas”.

“No se puede trabajar esto como un tema más”, resaltó la presidenta de la ONG. Sobre el caso concreto de Luna, Tuana sostuvo que “si se da un incumplimiento de una medida cautelar, tiene que haber una actuación inmediata”.

“No se puede esperar a que se transgredan una dos o tres, no se puede someter a las víctimas a que vayan más de un mes. Quizá con una tobillera esta niña hoy estuviera viva, por ejemplo. Quizá, no lo sé, pero si ayer salía un informe de INAU diciendo que había transgresión a la medida, con una buena valoración de riesgo quizá se podría haber prevenido”, lamentó.

Lourdes Etchegoyen, tía de Luna y hermana del padre, Juan María Etchegoyen, dio su testimonio sobre el tormentoso vínculo de la menor con su familia.

En diálogo con Cadena del Mar, la hermana del militar retirado que se suicidó después de asesinar a su hija afirmó que en su entorno “todos están muy asustados” y advirtió que el hombre “ya había querido matarla”.

Etchegoyen relató que Luna había vivido en su casa y que ella había tenido su tenencia. La recordó como “una niña que siempre tenía una sonrisa, siempre amable”. “Esto no tenía que terminar así, pero se sabía. Yo lo había dicho, cuando me sacaron la tenencia y se la dieron a la madre de corazón, como ella la llamaba”, recordó.

Lourdes afirmó que a la niña ugandesa “le aterrorizaba” su padre, que se ocupó de ella después de que su madre reclamara ante la ONU que el militar reconociera su paternidad. “Yo lo viví en carne propia. Un día fui a buscarla a la escuela y él apareció. El terror que vi en sus ojos no se lo deseo a nadie. Lo vieron la maestra, la directora, otras madres. Nadie hizo nada”, reclamó.

La tía sostuvo que el trágico desenlace “se pudo haber evitado”. “Ella tenía el antecedente de que la quiso matar. Cuando ella iba a la escuela le pusieron la restricción”, expresó la mujer, visiblemente conmocionada.

Tal como informáramos, la cúpula del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau), encabezada por su presidenta, Claudia Romero, brindó una conferencia de prensa desde Maldonado en la que dio detalles del caso.

Romero manifestó en primera instancia que la institución comparte “la tristeza y la angustia de la situación” y dio cuenta de que su cometido en la visita a la ciudad es “acompañar al equipo que trabajaba con Luna y a la familia”, debido a que la pequeña estaba vinculada con Inau desde 2022.

De los expedientes surge que Luna nació en Uganda, producto de una relación extramatrimonial de Etchegoyen con una mujer de ese país africano en el marco de una de las varias misiones de paz que integró como casco azul en 2012.

La niña vivió hasta sus tres años con su madre biológica en Uganda, hasta que en 2015 la mujer se puso en contacto con la ONU para reclamar el reconocimiento de la paternidad de Etchegoyen. El militar accedió a realizarse una prueba de ADN, que reveló que Luna era su hija biológica, y ese año la madre brindó un permiso firmado para que él se quedara con la tenencia y la trajera a Uruguay.

“La madre biológica, según lo que pudimos relevar, hace tiempo que no tiene contacto con Uruguay. De hecho, se trató de establecer una conexión y no se pudo”, indicó Romero.

El primer registro del ingreso de Luna a un hogar del Inau data de hace un poco menos de tres años y fue en Salto, donde residía con Etchegoyen, Janette, su pareja desde hacía 30 años, y una hermana un año menor.

En noviembre de 2022, Luna, que tenía 11 años, quiso ir sola a la escuela, pero su madrastra, Janette, la acompañó, y ella se escapó. En ese momento, la niña pidió ayuda. “Dijo que la iban a secuestrar. Ahí evidentemente hay un pedido de ayuda, pero no específicamente por una situación”, admitió la presidenta de Inau.

Como había “dificultades en la convivencia” y “una historia de violencia doméstica en el hogar”, la niña quedó por ese entonces en un hogar de Inau en Salto. Pero en setiembre de 2023, tras “un proceso de meses”, Luna egresó de ese lugar y fue devuelta a su familia.

En 2024, los Etchegoyen se mudaron a Maldonado. Pero este año, en una visita de la familia a Salto, la niña decidió volver al hogar del Inau en el que vivía, esta vez con una denuncia contra su padre por violencia física.

“De los informes no queda explícito que por ese entonces había un deseo de matarla; lo que uno reconstruye con el relato es que había un desprecio y una distancia con Luna bastante importante”, apuntó. Y, consultada sobre si este trato era diferente al de sus otros hermanos, la médica pediatra asintió.

“Ahí vuelve a vincularse a un hogar en Salto y, un mes después, se pide el traslado hacia Maldonado por la proximidad”, amplió Romero, quien indicó que esto último ocurrió en marzo de 2025.

“Cuando ella ingresa a Maldonado en marzo, Janette, que era la referente de cuidado y más cercana a la vida de Luna, pierde el contacto con ella”, expresó la jerarca.

En los casos en los que los niños quedan al cuidado de Inau pero pierden referentes por fuera, la institución suele contactar a otros familiares con el objetivo de una revinculación.

En este contexto, se dio con la tía de Luna, quien manifestó poder hacerse cargo y comenzó a tramitar la tenencia. Pero, en medio de la burocracia, “reaparecen Janette y el señor Etchegoyen”.

“Se hacen presentes en la escuela y desde el Inau se solicita que se establezcan medidas cautelares, porque se había mantenido una distancia ya que no estaban cumpliendo con los cuidados que debían tener con la niña”, indicó Romero, quien aseguró que desde el instituto que la tiene al frente desde fines de abril de este año le aplicaron a la pareja “medidas cautelares que se debían mantener hasta mayo de 2025”.

“El Inau fue con Luna a acompañarla en esa audiencia. Ella había manifestado al equipo que no tenía intención de revincularse con su padre. Pero, cuando tuvo la entrevista con la defensora, dijo que quería revincularse con su padre”, explicó Romero. Ese cambio de actitud en la adolescente, que por entonces tenía 12 años, respondía a que Luna quería “participar de algunas actividades familiares”, como “cumpleaños y comidas”.

La decisión de Inau fue prorrogar durante un mes las medidas cautelares. Y, cuando se cumplió ese mes, el pasado 24 de junio, los técnicos de la institución plantearon una “revinculación, pero en grupo, nunca sola con él”.

Así, se estableció un plazo de dos meses para presentar un informe referido a cómo se llevó adelante esa experiencia. Ese plazo iba a vencer el próximo 24 de agosto.

“Pero, como el equipo que venía trabajando observó que no se cumplía con la exactitud de lo que se había comprometido, elevaron el informe ayer por la mañana”, indicó Romero en referencia a este martes 19 de agosto, el mismo día en que Etchegoyen decidió quitarle la vida a la niña y luego suicidarse.

El asesinato

En cuanto a cómo se dio el trágico hecho, las autoridades de Inau dijeron que ocurrió cuando la niña estaba en una de sus sesiones en fonoaudiología. “El padre acude a buscarla. La niña no se quiere ir con él. No le dice que no: le dice que quiere esperar a su mamá [Janette]. Aparentemente, el señor sale de la clínica, entra con un arma y efectúa el disparo”, reconstruyó Romero.