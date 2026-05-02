Moisés Martínez podría retornar a la cárcel tras incumplir con el arresto domiciliario
La Justicia fijó una audiencia para el próximo jueves, donde determinará si el joven aguarda por el fallo final en prisión.
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02.05.2026 09:19
Montevideo Portal
La Justicia celebrará el próximo jueves una nueva audiencia por el caso Moisés Martínez, el joven de 28 años que mató a su padre de 15 tiros —quien tenía un largo historial de abusos contra miembros de su familia—, por lo que el pasado 8 de abril fue condenado por la Justicia a 12 años de prisión.
La instancia se realizará para analizar si el acusado continúa esperando la sentencia del Tribunal de Apelaciones con prisión domiciliaria, o vuelve a la cárcel.
El pasado 20 de abril, la Justicia decidió que Martínez aguardará por el final del proceso judicial con arresto domiciliario, en dicha audiencia, el hombre había asegurado: “Si usted me da la tobillera, yo prometo, juro mantenerla cargada todo el tiempo. Y así como yo esperé el 27 de mayo, cuando mi cuñado me avisó que iba a llamar a la Policía, voy a esperar. Si tengo que volver a la cárcel lo voy a hacer”.
Pese a ello, en los últimos días, el joven habría incumplido en tres ocasiones con las condiciones impuestas para que pueda desarrollar su arresto domiciliario, informó Telemundo y confirmó Montevideo Portal con fuentes judiciales.
Ante esto, las autoridades analizarán si Martínez vuelve a la cárcel o permanece con domiciliaria.
Este sábado, el joven fue ingresado en estado grave a la policlínica de Capitán Tula, luego de que intentara quitarse la vida.
Montevideo Portal
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