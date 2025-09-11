Suprema Corte inició un sumario a la jueza del caso Morosini, Beatriz Giordano

Montevideo Portal
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) le inició un sumario a Beatriz Giordano, jueza letrada de Mercedes, quien intervino en el caso de Andrés Morosini, el hombre que secuestró a sus dos hijos, de 2 y 6 años, y cuyos cadáveres fueron hallados en Río Negro el pasado viernes 5.
En un comunicado, el organismo judicial aseguró que, en la tarde de este viernes, se analizó el informe remitido por la magistrada. En consecuencia, se dispuso el inicio de un proceso disciplinario “sin separación del cargo”.
El martes pasado, la SCJ solicitó al Juzgado Letrado de Mercedes de 4º turno que “informe sobre lo actuado” con respecto al caso Morosini.
Micaela Ramos, expareja de Morosini, había denunciado al hombre, por lo que tenía prohibido ingresar a su casa.
Tal como informáramos, los cadáveres de Morosini y sus hijos, Alfonsina y Francisco, estaban dentro del auto del hombre, a tres metros de profundidad en el cauce del arroyo Don Esteban.
