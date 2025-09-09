Judiciales

SCJ pidió a juzgado de Mercedes que “informe” sobre la denuncia previa de Morosini

La Suprema Corte de Justicia solicitó al Juzgado Letrado de Mercedes de 4º Turno que “informe sobre lo actuado” con respecto a Andrés Morosini, el hombre que secuestró a sus dos hijos, de 2 y 6 años, y cuyos cadáveres fueron hallados en Río Negro el pasado viernes 5.

“Una vez recibida la información, los integrantes de la corporación estudiarán el asunto para determinar si resulta necesario pronunciarse al respecto”, informó Telenoche (Canal 4) y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Poder Judicial.

Micaela Ramos, expareja de Morosini, había denunciado al hombre, por lo que tenía prohibido ingresar a su casa.

Tal como informáramos, los cadáveres de Morosini y sus hijos Alfonsina y Francisco estaban dentro del auto del hombre, a tres metros de profundidad en el cauce del arroyo Don Esteban.

