Por duelo

Sunca anunció paro nacional parcial por muerte de operario en Paso de los Toros

Un obrero trabajaba con una retroexcavadora a orillas del río Negro cuando la máquina cayó al agua y el hombre perdió la vida.

02.09.2025 17:49

Lectura: 2'

2025-09-02T17:49:00-03:00
El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) convocó a un paro por duelo para este miércoles 3, tras la muerte de un trabajador en el río Negro.

El siniestro ocurrió el pasado lunes sobre las 15:30 horas, en la planta de tratamiento de agua de OSE en Tacuarembó. La víctima se encontraba operando una retroexcavadora en la orilla del río, cuando la máquina cayó al agua y perdió la vida.

Como respuesta, el Sunca resolvió un paro en toda la industria que se extenderá desde las 09:00 hasta las 13:00.

Como ya lo han hecho en otras ocasiones, los trabajadores insistieron en convocar a un diálogo nacional sobre la seguridad y salud laboral e impulsar la aprobación de una ley nacional sobre esta temática.

También reclamaron nuevamente la creación de una fiscalía especializada en Accidentes Laborales, aumentar el control y los cuerpos inspectivos del Ministerio de Trabajo, realizar campañas institucionales de sensibilización en materia de accidentes laborales y el cumplimiento del registro de empresas de infraestructura.

