Sunca anunció paro nacional parcial por muerte de operario en Paso de los Toros

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) convocó a un paro por duelo para este miércoles 3, tras la muerte de un trabajador en el río Negro.
El siniestro ocurrió el pasado lunes sobre las 15:30 horas, en la planta de tratamiento de agua de OSE en Tacuarembó. La víctima se encontraba operando una retroexcavadora en la orilla del río, cuando la máquina cayó al agua y perdió la vida.
Como respuesta, el Sunca resolvió un paro en toda la industria que se extenderá desde las 09:00 hasta las 13:00.
Como ya lo han hecho en otras ocasiones, los trabajadores insistieron en convocar a un diálogo nacional sobre la seguridad y salud laboral e impulsar la aprobación de una ley nacional sobre esta temática.
También reclamaron nuevamente la creación de una fiscalía especializada en Accidentes Laborales, aumentar el control y los cuerpos inspectivos del Ministerio de Trabajo, realizar campañas institucionales de sensibilización en materia de accidentes laborales y el cumplimiento del registro de empresas de infraestructura.
