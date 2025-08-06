En 32 semanas de 2025 fallecieron 31 personas en accidentes laborales, informó el MTSS

Locales

Montevideo Portal

La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) informó que en las primeras 32 semanas de 2025 fallecieron 31 personas, todas hombres, a causa de accidentes laborales.

La cifra incluye al fallecimiento registrado este mismo miércoles 6 de agosto (mismo día en que se publica el informe), en el que un arquitecto murió al caer de un sexto piso de un edificio en construcción.

Según detalla el informe publicado este miércoles, 10 de los decesos se deben a “caídas desde altura”, seguido por “golpes por objetos o caída de objetos” con cinco y “accidentes de tránsito” con dos. Por otro lado, también se registran casos de aplastamiento, ahogamiento, contacto eléctrico y desplome de materiales.

En tanto, la Secretaría de Estado explicó que el 33% de las muertes están vinculadas al rubro de la construcción, mientras que otro 46% a industria y comercio. El resto se distribuye entre ramas como la actividad rural y el ámbito portuario.

Respecto a esto último, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) han insistido en más de una ocasión en la necesidad de convocar a un diálogo nacional sobre la seguridad y salud laboral e impulsar la aprobación de una ley nacional sobre esta temática. Los trabajadores de la construcción también han reclamado por la creación de una fiscalía especializada en Accidentes Laborales, aumentar el control y los cuerpos inspectivos del MTSS, realizar campañas institucionales de sensibilización en materia de accidentes laborales y el cumplimiento del registro de empresas de infraestructura.

La publicación de la cartera finaliza asegurando que inspectores de Condiciones Ambientales de Trabajo brindarán una capacitación específica sobre trabajo en altura el próximo 11 de setiembre. Esta instancia estará dirigida a profesionales, técnicos y actores vinculados a la prevención de riesgos laborales.

Montevideo Portal