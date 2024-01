Subsecretario de Transporte sobre tranvía y ciclovía: “Va a ser difícil que convivan”

Política

El subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Juan José Olaizola, se refirió este lunes a la ciclovía que la Intendencia de Montevideo (IM) inauguró a fines del año pasado. A su parecer, no es “una obra sustancial”: “Si uno mira lo que es el presupuesto de una intendencia como Montevideo, con lo que recauda, me parece que no puede ser el centro de sus obras viales la ciclovía”, consideró, en conversación con el programa Otra mañana de 770 AM.

Asimismo, el jerarca acotó que cuando la comuna “optó por el medio de 18 de Julio” para el proyecto vial le “llamó la atención”. “No tenemos estudios de si realmente era el lugar adecuado, suponemos que la IM los tiene”, apuntó.

De esta manera, discursó también sobre el proyecto de tranvía que busca unir El Pinar con la Plaza Independencia, que —según indicó— actualmente está en la etapa de proyecto de viabilidad económica y será presentado al Ejecutivo “próximamente”.

“Tenía previsto, en caso de prosperar, ir por 18 de Julio; ahí creemos que va a ser difícil si está la ciclovía que convivan los dos proyectos”, arremetió Olaizola, y agregó: “[La IM] podrá optar entre tener un sistema moderno de transporte metropolitano, como se necesita claramente desde hace mucho tiempo y se viene reclamando, o la posibilidad de una ciclovía por la mitad de nuestra principal avenida”.

“Son opciones, son visiones, y cada uno se hará responsable de esas obras”, declaró.

De todas formas, señaló que, para prosperar, el tren-tram necesita “el interés” de las intendencias de Montevideo y Canelones y “no solamente del impulso del MTOP”. Por lo tanto, “en su momento se verá cómo conviven o cómo se manejan las dos cosas”, argumentó el subsecretario.

Sobre este mismo tema, el ministro de Transporte José Luis Falero ya había asegurado que el proyecto del tren-tram sigue en pie a pesar de la instalación de la ciclovía. “Ya presentaron una segunda etapa las empresas, ahora se van a convocar de vuelta las dos intendencias, se sigue trabajando”, sentenció el jerarca este viernes, tras la inauguración del intercambiador de Parque del Plata, a la que asistió el presidente Lacalle Pou.

