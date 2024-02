Silva a Orsi por Venezuela: “No se puede comparar democracia con una carrera de caballos”

Política

El precandidato presidencial colorado Robert Silva se refirió este domingo a la polémica por la inhabilitación de la candidata María Corina Machado en Venezuela, por el que varias figuras políticas fueron consultadas la última semana.

Silva asistió a una manifestación convocada por la comunidad venezolana en Uruguay que se realizó este domingo sobre las 16 horas en la Plaza de la Bandera.

“Aquí no hay lugar a medias tintas. No se puede comparar una democracia con una carrera de caballos porque no tiene nada que ver”, dijo el colorado, en referencia a los dichos del precandidato frenteamplista e intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

“Cuando las cosas están mal hay que decirlas. Y están mal. No hay que escudarse en temas nacionales para no querer opinar por un ‘régimen amigo’”, agregó Silva.

El precandidato habló este viernes con Machado a través de una videollamada para expresarle su apoyo. “Hoy todo el pueblo uruguayo sin excepciones manifiesta su repudio a la inhabilitación de María Corina Machado”, manifestó en el acto de este viernes.

Con respecto a la inhabilitación de la candidata, aseguró que se trata de “un acto despótico más del régimen de (Nicolás) Maduro”.

“Le dijimos lo que pensamos (a Machado), y lo que pensamos es lo que vamos a pedir. El Gobierno Nacional, de mantenerse esta situación, no puede y no debe reconocer unas elecciones que también serán ilegítimas”, sostuvo Silva.

