Silva: ANEP trabajará para que “mayor cantidad de comedores estén en funcionamiento”

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, contestó a la carta firmada por la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) Elbia Pereira, con otra misiva con respecto al paro con movilización de este miércoles, en protesta por la Rendición de Cuentas.

Silva hace referencia a la carta enviada por Pereira, donde se comunica que no habrá guardias gremiales, algo que habían pedido las autoridades educativas "para garantizar la alimentación de escolares". En esta nueva carta Silva manifestó su "preocupación por la circunstancia de que muchos comedores no funcionen y miles de niños queden sin alimentación escolar".

"Albergábamos la esperanza de que se accediera a las guardias gremiales como lo hemos venido planteado desde hace tiempo", agregó. Además, el presidente del Codicen reiteró "la imposibilidad de atender de lunes a miércoles a miércoles la distribución de tickets ya que no se cuenta con stock suficiente". "Tampoco en ese exiguo plazo se pueden instrumentar transferencias ya que las mismas requieren de ciertas formalidades a cumplir, así sea en el caso del Banco de Previsión Social (BPS) o de las entidades de cobranza que puedan brindar el servicio", agregó.

Sobre este tema se expresó el presidente Luis Lacalle Pou, que en rueda de prensa señaló que "hay que hacerse cargo cuando se deja a los chiquilines sin comer".

Por otro lado, Silva comentó que "hay cuestiones operativas que la administración no puede prever y mucho menos instrumentar a partir de una decisión gremial". "La ANEP, a través de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria no conoce de antemano qué funcionarios se adhieren al paro, así como tampoco qué servicios se verán afectados por la inasistencia de funcionarios, lo que hace imposible arbitrar soluciones, ya que algunos servicios funcionan y otros no", añadió.

En ese sentido, Silva señaló que "la única solución factible es la existencia de guardias gremiales porque contamos con funcionarios, recursos o servicios tercerizados para atender la alimentación de los escolares tal como se hace en forma habitual".

"Desde la administración desarrollaremos todos nuestros esfuerzos para que en el día de mañana la mayor cantidad de comedores estén en funcionamiento y que la afectación sea la menor posible, quedando a la espera de solucionar este tema a futuro evitando su reiteración", concluye la misiva firmada por el presidente del Codicen.

El Codicen autorizó que "en las escuelas que tienen funcionarios y no pueden cocinar, porque el comedor estará cerrado porque los funcionarios no irán, se compre menú de urgencia".

"Se les comprará comida a los niños. Será un menú de emergencia. El problema es donde el sindicato cierra las escuelas. Por eso es urgente la guardia sindical que pide ANEP, para que no cierren las escuelas", informaron desde el Codicen a Montevideo Portal.