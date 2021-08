Locales

Alimentación escolar: FUM-TEP contestó a Silva y no habrá guardias gremiales el miércoles

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) contestó este lunes a la Federación Uruguaya de Magisterio Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP), que comunicó que realizará un paro con movilización el miércoles 18 de agosto.

Tal como informáramos, la medida es tomada en protesta por las cifras manejadas en la Rendición de Cuentas, que para el sindicato resultan insuficientes. Los trabajadores realizaron una nota a las autoridades educativas solicitando que estas garanticen la alimentación de los escolares durante la jornada de conflicto.

En su carta, Robert Silva dijo que quería manifestarles su satisfacción por la circunstancia de que ustedes pongan el tema de la alimentación de los niños durante los días de paro sobre la mesa, ya que hace varios meses e incluso el año pasado, fueron varios los actores, entre ellos entidades sindicales de la educación, que por un lado "negaron tal circunstancia o por otro argumentaron en el sentido de que existían guardias gremiales para que los niños no quedaran sin comer".

"En segundo lugar, luego de haber realizado el reconocimiento del problema lo que nos convoca a encontrar una solución en conjunto, le peticionamos formalmente que se establezcan por parte de la FUM - TEP guardias gremiales para que ni un solo comedor permanezca cerrado el próximo 18 de agosto, en particular en aquellas escuelas que no abren sus puertas como ha acontecido en forma reiterada en paros anteriores", indicó Silva.

FUM-TEP respondió a Silva con otra carta, esta vez firmada por la secretaria general Elbia Pereira. "Me dirijo a usted en relación a la nota que enviara a la FUM-TEP. En su nota usted responde a nuestra propuesta de utilizar el mecanismo de la distribución de tickets para atender la alimentación de niñas y niños que concurren a los comedores escolares, el próximo 18 de agosto, día que la Coordinadora de Sindicatos de la Educación del Uruguay realizará un paro solicitar mejoras presupuestales para la educación", asegura la misiva de respuesta.

Pereira sostiene que para FUM-TEP la alimentación escolar es un tema de la mayor preocupación y sensibilidad por el cual históricamente lucharon para otorgar una alimentación "suficiente, sana y saludable" en los comedores escolares. Este servicio de alimentación -para Pereira- cumple una función de "educabilidad" para que nadie deje de estudiar por falta de alimentación, de contribución a la integración social de alumnos de diferentes orígenes y de aprendizaje en el uso de espacios y hábitos comunes.

"Este servicio contribuye a las políticas de alimentación sana y saludable para las infancias durante el ciclo escolar, aproximadamente 180 días al año, pero como usted bien sabe los comedores escolares no funcionan el resto de los días que incluyen fines de semana, feriados y los correspondientes recesos vacacionales", indicó en la carta.

"Somos conscientes que la situación sanitaria y las insuficientes medidas adoptadas para atender las consecuencias sociales originaron un incremento importante de pobreza y desempleo que obligan al Estado a realizar esfuerzos para mitigar sus impactos en la niñez. Por esta razón nos movilizaremos el próximo miércoles, pero además en esta oportunidad hemos propuesto la utilización de un recurso que ha sido aplicado en ocasiones anteriores, distribuyendo tickets de alimentación a quienes concurren a los comedores anteriores y no pueden hacerlo el día de paro", afirman.

"Nuestra Federación es muy cuidadosa para tomar este tipo de medidas extremas que por otra parte son muy pocas en el año. Hasta la fecha nunca se ha considerado la aplicación de guardias gremiales en estas ocasiones. Siempre estamos abiertos a dialogar y considerar todas las propuestas en bien de la educación pública y las infancias, como en este caso", agrega.

No obstante, aseguraron que en esta ocasión "no hay tiempo suficiente para discutir y adoptar" por parte de maestros de todo el país una resolución una medida de este tipo. "Los mecanismos democráticos que utilizamos para cada decisión que involucra a más de 20.000 docentes y 5.000 no docentes requieren una amplia participación y consulta de las 30 filiales que integran FUM-TEP. Así tomamos las decisiones en nuestro sindicato", señala.

Pereira agrega que la administración ya se enfrentó en ocasiones anteriores a la clausura de carácter general, parcial o de una sola escuela, que obligó al cierre respetivo de los comedores. En este sentido, informa que "últimamente se optó por el procedimiento de acreditar montos similares a un ticket de alimentación a esas familias", para la cual ya se tiene la experiencia suficiente para la resolución.

"El ente cuenta con recursos no utilizados en tiempo de pandemia que pueden destinarse a ese fin y conoce la logística de cómo procesarlo. De todas formas, quedamos a las órdenes para considerar en el futuro otras soluciones, siempre que exista, por parte de las autoridades, verdadera voluntad de negociaciones en este y otros temas que nos ocupan", afirma.

"El próximo día miércoles 18 de agosto, junto a los demás trabajadores y trabajadoras de la educación, la FUM-TEP realizará un paro nacional y movilizaciones con el propósito de otener recursos y disposiciones que permitan mejorar el funcionamiento de la escuela pública y la atención de la niñez. Entre estas disposiciones se encuentra el mantener el destino del Impuesto de Educación Primaria que paga la ciudadanía para alimentación escolar y otros rubros que favorecen la calidad de la educación. Queremos expresar, en relación a ello, que no compartimos que la recaudación de este impuesto pueda volcarse a salarios y desvirtuar así el objetivo de este tributo. Lo hemos expresado en la Comisión de Presupuesto y lo hacemos público en esta ocasión", concluye la carta de Elbia Pereira.

