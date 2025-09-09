Política

Senado archivó los pedidos de sanción para Da Silva y Viera de parte del FA y la oposición

El Frente Amplio (FA) y los partidos de la oposición decidieron retirar las mociones de sanción que ambos bloques habían propuesto por el cruce entre los senadores Nicolás Viera y Sebastián Da Silva en la interpelación a Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Andrés Ojeda, senador del Partido Colorado, informó en la red social X que “se votó por unanimidad en Comisión de Constitución y Legislación del Senado el archivo de los pedidos de sanción realizados en el marco del artículo 115 de la Constitución, por los hechos ocurridos en la interpelación al ministro Fratti”.

“Mañana el Senado votará el archivo definitivo”, agregó el secretario general colorado.

Ambos pedidos de sanción, de los cuales el primero fue el del FA, invocaban el artículo 115 de la Constitución, que establece: “Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes. Por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación. Bastará la mayoría de votos de presentes para admitir las renuncias voluntarias”.

Desde el FA, se aseguró en su momento que existían “motivos suficientes” para sancionar a Da Silva “por desorden de conducta”.

En contraposición, blancos y colorados dijeron que Viera reconoció que “sus afirmaciones acusando al senador Da Silva ‘de ser parte de la mayor estafa de los uruguayos que ha dado este país con Conexión Ganadera’, realizada en la sesión de interpelación relacionada, fueron hechas sin sustento probatorio documental ni fáctico alguno”.

