Blancos y colorados piden analizar dichos de Viera a Da Silva: “Medidas disciplinarias”

Política

Montevideo Portal

La bancada de senadores del Partido Nacional y el Partido Colorado pidieron que se “analice la conducta” del senador frenteamplista Nicolás Viera en la Comisión de Constitución y Legislación, por el cruce que tuvo con el nacionalista Sebastián Da Silva en la interpelación a Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Al igual que el Frente Amplio (FA) con Da Silva, los legisladores opositores citaron el artículo 115 de la Constitución.

“El senador Viera ha reconocido” que “sus afirmaciones acusando al senador Da Silva ‘de ser parte de la mayor estafa de los uruguayos que ha dado este país con Conexión Ganadera’, realizada en la sesión de interpelación relacionada, fueron hechas sin sustento probatorio documental ni fáctico alguno”, sostiene la carta a la que accedió Montevideo Portal.

“De lo consignado ut supra surge que se podría haber configurado una falsa acusación a la persona del senador Da Silva”, agrega.

En esa línea, los senadores blancos y colorados “consideran necesario que se evalúe la conducta del senador Nicolás Viera en el marco del artículo 115 de la Constitución de la República y se informe al Senado sobre la posible aplicación de medidas disciplinarias”.

Esta misiva ya entró en la secretaría del Senado. El miércoles, la oposición también comunicó su decisión de retirarse de la coordinación del Senado.

Los legisladores expresaron que el cumplimiento de la palabra dada es un “pilar esencial de la convivencia democrática” y advirtieron que, cuando no se “honra”, “se quebranta la confianza recíproca”.

Montevideo Portal