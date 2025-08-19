Senadores del FA piden sancionar a Da Silva por insulto homofóbico a Viera: ¿qué implica?

Política

La bancada de senadores del Frente Amplio pidió que se evalúe sancionar al legislador blanco Sebastián Da Silva en base al artículo 115 de la Constitución de la República, por el insulto homofóbico a Nicolás Viera, que provocó la suspensión de la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.

En el documento, del que dio cuenta Búsqueda y al que accedió Montevideo Portal, se sostiene que “la conducta perpetrada por el señor Senador Da Silva vulnera diversas disposiciones contenidas en el Estatuto del Legislador”.

“La actitud del senador Sebastián Da Silva, de acuerdo a lo expresado, lo hace pasible de incurrir en responsabilidad disciplinaria”, afirma el escrito. Por ello, los senadores frenteamplistas piden que el asunto se remita a la Comisión de Constitución y Legislación.

El mencionado artículo constitucional establece: “Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes. Por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación. Bastará la mayoría de votos de presentes para admitir las renuncias voluntarias”.

Para la bancada del FA, “existen motivos suficientes para enviar el presente pedido a la comisión respectiva, dado que se ha incurrido por parte del senador Sebastián Da Silva en falta administrativa, por desorden de conducta, siendo pasible de recibir, previa defensa y descargos respectivos del acusado, alguna de las medidas referidas en el inciso primero del artículo 115 de la Constitución de la República”.

Ante esto, Da Silva dijo en la red social X: “Hoy de mañana en la sesión pensábamos que el tema estaba terminado. Va quedando claro cuál es el problema. El problema es con aquellos que nos paramos firmes”.

“Adelante con la carpa, el hombre bala, los trapecistas y los payasos. No habrá circo que me haga callar”, agregó el nacionalista.

