Política

Senado aprobó el texto del acuerdo entre Mercosur y UE; el jueves podría ser ratificado

Montevideo Portal

La Cámara de Senadores votó este miércoles el proyecto de ley que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado en Asunción (Paraguay) el pasado 17 de enero.

La moción fue aprobada por unanimidad, con los 31 votos a favor. El proyecto de ley, que cuenta con un único artículo —por el que se aprueba el pacto comercial—, pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde se tratará mañana jueves 26 de febrero. Se espera que la sesión comience al mediodía.

Según informaron desde Cancillería de la República, se espera que el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, presencie la votación de esta iniciativa en las barras de la Cámara baja.

Lubetkin ya ha expresado su intención de que Uruguay sea el primer país en ratificar por vía legislativa este acuerdo comercial.

A continuación, el debate en el pleno del Senado en torno a la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la UE:

Montevideo Portal