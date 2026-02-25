Política

Para Lubetkin, el 2026 será de “adecuación y acomodo” por el acuerdo Mercosur-UE

Montevideo Portal

El canciller de la República, Mario Lubetkin, aseguró que este año será de “adecuación y de acomodo” para cuando comience a regir el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que fue aprobado en comisión el lunes.

La intención es que Uruguay “esté preparado” para que “no quede nadie atrás”. “Si queda alguien atrás, ver cómo se le apoya en esta fase”, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores. En este sentido, recordó que una vez que el acuerdo con la UE entre en vigencia entrará al Parlamento el acuerdo con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio.

“Además, tenemos abiertas otras negociaciones, por cierto muy poderosas”, que se definirán “en los próximos meses”, detalló en rueda de prensa consignada por Telenoche (Canal 4).

De tal forma, Lubetkin argumentó que “al final se planteará el problema” de si Uruguay tiene la “capacidad” para cubrir “al menos una parte de ese enorme mercado que abre al mundo”.

“Recordemos que siempre el debate que teníamos era ‘dónde colocamos nuestro producto’. Eso va a desaparecer como concepto: ya no nos vamos a preguntar más dónde colocamos nuestros productos; la pregunta va a ser ‘qué es lo que somos capaces de colocar’”, sostuvo el ministro.

A entender del secretario de Estado, resolver esa cuestión implica un crecimiento de fuentes de trabajo y económico “automático”. “Pero tenemos que afrontar eso con mucha seriedad”, afirmó.

